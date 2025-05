Un bando di concorso nella pubblica amministrazione per l’assunzione di 180 tra funzionari e assistenti a tempo indeterminato è stato pubblicato dal Ministero del Turismo. Le prove di esame prevedono lo svolgimento della sola prova scritta, con eventuale preselezione nel caso in cui i candidati superino una certa quota.

Le domande dovranno essere inoltrate con procedura telematica entro la scadenza del 16 giugno 2025.

Posti disponibili per il concorso del Ministero del Turismo

Il concorso, per titoli ed esami, bandito dal Ministero del Turismo prevede l’assunzione di complessive 180 unità di personale, suddivise tra 140 per l’area Funzionari e 40 per l’area Assistenti.

I posti massi a bando si suddividono ulteriormente nei seguenti profili della pubblica amministrazione:

Area Funzionari:

Giuridico-amministrativo: 40 posti

Economico-finanziario-contabile: 30 posti

Informatico-statistico: 25 posti

Valorizzazione e sostegno del turismo: 35 posti

Comunicazione istituzionale: n. 5 posti

Tecnici (ingegneri e architetti): n. 5 posti

Area Assistenti:

Giuridico-amministrativo: n. 20 posti

Economico-finanziario-contabile: n. 20 posti

È prevista una riserva di posti pari al 30% per volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate e del 15% a favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale.

Requisiti richiesti per i concorsi della pubblica amministrazione

Per partecipare ai concorsi della pubblica amministrazione sono richiesti i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Avere compiuto 18 anni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti o licenziati da un precedente impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento o motivi disciplinari;

Non aver riportato condanne per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale per la quale ci si candida;

Per quanto riguarda i titoli di studio, per il concorso del Ministero del Turismo occorre essere in possesso della laurea conseguita in un indirizzo coerente con il profilo professionale per il quale si concorre, così come indicato all’articolo 2 del bando di concorso.

Come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso deve essere inoltrata compilando il format di candidatura predisposto sul Portale “inPA”, raggiungibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale, dove si potrà anche prendere visione del bando di concorso.

È previsto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro per ognuno dei profili per i quali si intende concorrere. La data di scadenza per l’inoltro della candidatura è fissata al 16 giugno 2026.

Per chi fosse interessato a partecipare ad altri concorsi pubblici, ricordiamo che sono ancora aperte le procedure per il concorso per 300 posti al Ministero dei trasporti e per 350 posti all’Agenzia delle Entrate, le cui informazioni sono disponibili alla pagina “Concorsi Pubblici” di Blasting News.

La prova di esame

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di un’unica prova di esame scritta basata su un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, differenziato a seconda del profilo professionale, le cui materie sono dettagliate all’articolo 7 del bando.

È prevista una prova preselettiva unicamente nel caso in cui il numero dei candidati a ciascun profilo sia superiore a 30 volte il numero dei posti messi a concorso. Tale prova sarà costituita da un test di 50 quesiti a risposta multipla, di cui 10 sulla verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento e 40 sulla conoscenza delle materie previste per la prova scritta per ciascun profilo (vedi art. 7 del bando).