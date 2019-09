Se c'è qualcosa di imprevedibile e al tempo stesso molto labile, in Politica, è sicuramente il consenso dei cittadini. Bastano infatti una parola, un gesto, un dettaglio per spostare in modo radicale la posizione dell'opinione pubblica, ribaltandola completamente.

Così, se fino a poche settimane fa sembrava chiara e netta la direzione verso la quale stava andando il paese, manifestata sia alle recenti elezioni europee che alle amministrative, sono bastati pochi giorni per mutare completamente gli scenari politici e con essi l'opinione dei cittadini italiani. O almeno questo riferiscono gli ultimi Sondaggi politici elettorali analizzati da YouTrend per Agi il 5 settembre.

Secondo i sondaggi politici il nuovo Governo piace agli italiani

Ebbene sì, quello che soltanto fino all'altro ieri sembrava un matrimonio impossibile, data l'incompatibilità e l'acerrima rivalità tra le due forze politiche coinvolte, non soltanto si è realizzato senza troppe difficoltà ma sta addirittura ottenendo la fiducia dei cittadini. Stando infatti agli ultimi sondaggi politici elettorali, gli italiani promuovono il nuovo Governo Conte bis, formato da M5S e Partito Democratico, manifestando un consenso che si avvicina addirittura al 50%.

In sostanza, la maggioranza che compone il nuovo Esecutivo gode più o meno degli stessi consensi di tutta la coalizione di centrodestra: M5S, Pd e LeU raggiungono complessivamente il 45,9% dei voti; mentre Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia arrivano al 46,3%.

Da sottolineare, in questo scenario, l'aumento di consensi del Movimento 5 Stelle, che recupera il 3% in un mese, attestandosi al 20,6%, e la flessione in positivo del Partito Democratico che guadagna lo 0,9%, raggiungendo il 22,6% dei consensi e mantenendosi secondo partito.

Sondaggi elettorali sfavorevoli a Salvini, che perde 4 punti percentuali

Pur mantenendosi primo partito, con il 32,3% dei consensi, la Lega ha perso in un solo mese ben quattro punti percentuali e mezzo, una cifra davvero considerevole per chiunque sappia leggere i sondaggi politici. Il Carroccio paga la decisione del suo leader di aprire la crisi di Governo e la decisione avventata di porre fine all'Esecutivo gialloverde.

Matteo Salvini, galvanizzato dai risultati elettorali di europee e amministrative, ha tentato la scalata a Palazzo Chigi confidando nella certezza che Movimento 5 Stelle e Partito Democratico non avrebbero mai fatto un'alleanza che avrebbe dato all'Italia un nuovo Governo invece delle elezioni. Così non è stato e il leader leghista si ritrova ora a dover fare i conti con un calo di consensi che per il momento non preoccupa, ma che potrebbe diventare letale qualora l'operato del Governo giallorosso dovesse soddisfare gli italiani.

Lo stesso sondaggio riferisce che, fra i probabili alleati del Carroccio, Fratelli d'Italia sarebbe al 7,4% mentre Forza Italia al 6,6%.