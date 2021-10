Botta e risposta sui social tra la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il giornalista e conduttore di Piazzapulita Corrado Formigli. Nel corso della puntata andata in onda lo scorso giovedì 30 settembre, infatti, il programma di La7 ha trasmesso la prima parte dell'inchiesta per fare luce sui presunti rapporti tra il mondo della Politica e gli ambienti di estrema destra, causando diversi malumori in Fratelli d'Italia.

In FdI qualcuno invita a boicottare la trasmissione

Al centro dell'inchiesta vi è soprattutto il partito della Meloni Fratelli d'Italia e, in particolar modo, l'eurodeputato Carlo Fidanza.

A destare grande polemica, in particolare, è stato soprattutto il tempismo: nella giornata di oggi, domenica 3 ottobre, sono infatti in corso le elezioni amministrative in numerose città importanti come Roma, Milano e Torino.

Alcuni esponenti di FdI hanno iniziato a manifestare malumore per quanto avvenuto nel programma, al punto da ipotizzare un boicottaggio di tutti i talk trasmessi da La7. L'accusa, contro la tv di Urbano Cairo, sarebbe quella di fare quotidianamente "da megafono ad attacchi, in ogni trasmissione, contro il centrodestra". A queste accuse, Formigli ha voluto rispondere affermando di aver semplicemente mandato in onda un'inchiesta che "sembrava rilevante" per l'interesse pubblico.

Meloni a Formigli: 'Mi auguro che mandi in onda anche il mio video'

Nella giornata di oggi, domenica 3 ottobre, Giorgia Meloni è tornata sull'argomento e, con un video pubblicato sui suoi canali social, ha voluto mandare un messaggio a Corrado Formigli. In particolare, Meloni ha fatto sapere che anche la prossima puntata di Piazzapulita si baserà su questo argomento, nonostante il periodo di "campagna elettorale".

L'esponente ha poi voluto concludere il messaggio affermando di pensare che Formigli, "dall'alto della sua onestà intellettuale tipica dei giornalisti che non sono di parte, manderà in onda integralmente anche questo mio video che dura decisamente meno di quello".

A stretto giro è intervenuto anche Formigli, che ha voluto rispondere direttamente alla leader di Fratelli d'Italia rendendo noto di averla invitata per partecipare alla prossima puntata.

Il conduttore ha poi assicurato che, se Meloni accetterà l'invito, le verranno fatte delle domande "alle quali potrà rispondere". "Ci sarà tutto il tempo necessario", ha poi assicurato il conduttore di La7 che poi ha voluto concludere con un laconico "si chiama informazione".

Giorgia Meloni ha poi voluto ribattere ulteriormente, dicendosi pronta ad accettare l'invito a patto che le vengano dati i filmati integrali di tutta l'inchiesta (per un totale di circa 100 ore di girato). Formigli ha infine contro-ribattuto ulteriormente, sottolineando come l'invito alla leader di FdI sia in vigore "fino alle 21:20 di giovedì". Al momento non è ancora chiaro se Giorgia Meloni parteciperà effettivamente o meno al programma di La7.