I trend elettorali di Blasting News si concentrano sui dati dei principali partiti italiani registrati nel mese di ottobre analizzando i sondaggi condotti da Swg per il Tg di La7. Il partito della premier Giorgia Meloni è il partito che va meglio e che si è rafforzato di più nell'ultimo mese, a conferma del grado di consenso di cui gode sia la premier sia più in generale il governo italiano. Tra i partiti che invece hanno avuto il dato più negativo troviamo il Movimento 5 Stelle e la Lega.

Fratelli d'Italia miglior partito di ottobre

Nei sondaggi analizzati nel mese di ottobre il partito che è avanzato di più è Fratellì d'Italia.

Il partito di Giorgia Meloni non ha conosciuto alcun passo falso nelle ultime quattro settimane, portandosi dal 30,8% al 31,2%. Una crescita importante a conferma del consenso che ha la premier, nonostante gli ultimi mesi siano stati piuttosto incandescenti.

La crisi di Gaza e la questione della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla infatti hanno reso infuocato il dibattito politico in Italia, con un'ondata di manifestazioni e scioperi che hanno attraversato il paese. A questo si aggiunga anche il dibattito politico sulla politica estera italiana e quello sulla legge di maggioranza, con accuse molto forti fatte dalle opposizioni culminate con il duro scontro a distanza tra Meloni ed Elly Schlein.

Nonostante questo però FdI tiene e gode di ottima salute, restando in solitaria il primo partito italiano.

M5S il peggiore

Il Partito Democratico riesce comunque a limitare i danni e si rafforza leggermente, passando dal 21,9% al 22,1%. Un mese non semplicissimo per il partito guidato da Elly Schlein, con le sconfitte alle elezioni regionali in Calabria e nelle Marche poi rese più leggere dalla vittoria del campo largo in Toscana. La leader dei dem non riesce a porsi come guida del fronte delle opposizioni e condivide la leadership dell'opposizione insieme al leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte.

Ed è proprio il M5S il peggior partito del mese di ottobre. Un trend negativo quello registrato nelle ultime quattro settimane.

Il partito di Conte passa infatti 13,6% al 12,8% dell'ultimo sondaggio, perdendo ben otto decimali. Un dato significativo che va in controtendenza rispetto al mese di settembre quando era riuscito a superare la soglia del 13%. Ciononostante le prossime elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia potrebbero darci qualche elemento in più per capire lo stato di salute dei partiti dell'opposizione.

Il dato sugli altri partiti italiani

Continuando nell'analisi dei partiti italiani la Lega è tra i partiti col trend negativo. Da inizio ottobre infatti è passata dall'8,8% all'8,2%. Il partito di Matteo Salvini se la passa peggio dell'alleato di Forza Italia. Il partito guidato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani infatti è relativamente stabile e ad ottobre è passato dall'8% all'8,1%.

Stabilità anche per Alleanza Verdi Sinistra che resta al 6,8% con qualche leggerissima variazione nei sondaggi di metà ottobre.

Anche Azione di Carlo Calenda è relativamente stabile e passa dal 3 al 3,1%. Positivo invece il dato di Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi che in un mese passa dal 2,2 al 2,5%. In leggero calo invece Più Europa che passa dall'1,8 all'1,6%. Per quanto riguarda invece il dato sugli astenuti e indecisi si passa invece dal 31 al 30%.