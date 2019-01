Annuncio

Per Saul 'Canelo' Alvarez e, conseguentemente, per il suo promoter Oscar De La Hoya è un momento d'oro [VIDEO]. Il messicano ha chiuso in maniera incredibile il 2018, strappando il titolo mondiale dei pesi medi all'imbattuto Gennadij Golovkin e, successivamente, vincendo anche quello dei supermedi contro Rocky Fielding. L'intenzione di Canelo, però, è quella di rientrare nella sua categoria di peso. Il prossimo 4 maggio, infatti, tenterà di riunificare il titolo dei pesi medi [VIDEO] affrontando il campione IBF Daniel Jacobs e, ovviamente, mettendo in palio le sue cinture WBC e Super WBA: un match che si preannuncia intenso ed incerto e che sarà trasmesso in esclusiva su Dazn.

Citazione non casuale, visto che il 28enne messicano ha legato il suo nome a quello della piattaforma di eventi sportivi in live streaming per 11 combattimenti, alla cifra assolutamente siderale di 365 milioni di dollari.

Ma con tutto il rispetto per Jacobs che resta certamente uno dei migliori pesi medi in circolazione, i tifosi vogliono la terza puntata della saga tra Alvarez e Golovkin.

Due combattimenti, due verdetti discussi

Le prime due hanno regalato emozioni e polemiche: nel primo match Canelo è stato premiato da un verdetto di parità ben oltre i propri meriti, nel secondo ha vinto ai punti ed a nostro avviso il verdetto in questione non fa gridare allo scandalo. Ma in tanti, tra i sostenitori di GGG, ritengono che il loro idolo non abbia affatto perso quel match. Insomma, due risultati che fanno discutere. Motivo per cui Oscar De La Hoya ritiene doveroso sbilanciarsi ed avvisa di stare lavorando anche ad un terzo match, fermo restando che nella boxe tutto è relativo e Canelo deve ancora battere Jacobs.

Ma il promoter si dice sicuro del risultato, qualora i due pugili salgano per la terza volta sul ring: "Stavolta Canelo lo butta giù".

'Canelo vuole combattere solo i migliori'

Le parole di Oscar De La Hoya sono state riportare da Fox Sport. Il promoter si dice orgoglioso del prossimo match di Alvarez, perché Jacobs è indubbiamente un pugile competitivo. Ma quando gli chiedono un parere sulla 'trilogia' con GGG, lui non nasconde l'intenzione di farla diventare realtà e, anzi, si dice sicuro che accadrà. "Non c'è alcun dubbio in proposito, perchè Canelo vuole combattere solo i migliori e posso assicurarti che lo metterà k.o". De La Hoya ha inoltre rivelato un dettaglio sul modo curioso di come si siano svolti i negoziati per organizzare il prossimo match con Jacobs. "Ho trascorso l'intera notte a twittare e mi chiedevo come fare a sbloccare la trattativa. A quel punto ho inviato un tweet in cui dicevo che eravamo sul punto di parlare con GGG e che ci sarebbe stato il terzo match. La Matchroom Boxing (promoter di Jacobs) ha chiamato Eric Gomes (il vicepresidente della Golden Boy Promotions presieduta da De La Hoya, ndr) ed ha detto che avremo avuto il combattimento con Jacobs.

Il mio piano ha funzionato ed ora abbiamo uno dei migliori match tra pesi medi degli ultimi anni".