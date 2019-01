Annuncio

Manca ancora l'ufficialità, ma stiamo parlando di qualcosa di ben più concreto di semplici indiscrezioni, specie quando a fornirle sono i diretti interessati. Abbiamo pochi dubbi sul rematch tra Deontay Wilder e Tyson Fury valido per il titolo mondiale dei pesi massimi versione WBC, in tal senso la federazione ha già votato. Wilder non ha mai nascosto il suo desiderio di affrontare nuovamente il britannico, dopo il pari dello scorso 1 dicembre. Il campione WBC era a bordo ring sabato notte, in occasione del combattimento tra Keith Thurman e Josesito Lopez [VIDEO] (vinto da Thurman ai punti, ndr) al Barclays Center di Brooklyn.

Intervistato da Fighthype, Wilder ha confermato che le trattative sono in corso, ma sono a buon punto tanto da fornire un ipotetico arco temporale per l'annuncio ufficiale. Contestualmente, dall'altra parte dell'oceano, sembra tramontare l'ipotesi di vedere Anthony Joshua sbarcare in America per difendere i suoi titoli Super WBA, IBF, IBO e WBO, annullando quindi il combattimento di Wembley già fissato per il prossimo 13 aprile.

Nelle prossime ore, infatti, sarà dato un annuncio circa un evento che si disputerà nell'impianto sportivo londinese ed i rumors vanno in direzione di AJ. A rafforzare questa tesi anche un post su Instagram di Dillian Whyte relativo all'annuncio del suo prossimo combattimento. Se Joshua difende il suo titolo a Wembley, 'The Body Snatcher' è in pole position tra gli sfidanti.

'Sarà un'altra battaglia epica'

Intanto ci soffermiamo su quanto dichiarato da Wilder sabato notte. Il pugile dell'Alabama ha risposto alla domanda diretta del cronista di Fighthype in merito al rematch contro Tyson Fury. "Sarà annunciato presto, forse tra due settimane più o meno. Stiamo definendo per bene tutto i dettagli e faremo un'altra epica battaglia". Nelle ultime settimane hanno tenuto banco i rumors relativi alla possibilità di organizzare il match di riunificazione del titolo tra Wilder e Joshua, ma anche la grande sfida tutta britannica tra Joshua e Fury [VIDEO].

Nel primo caso l'ostacolo, in tutti questi mesi, è stato soprattutto economico, perché Wilder in quanto possessore di quella che, a tutti gli effetti, è la cintura più prestigiosa dei pesi massimi, voleva una divisione della borsa 50/50. Eddie Hearn sostiene che Wilder stia evitando la sfida con il suo pugile e quando questa frase viene ribadita al diretto interessato nel corso dell'intervista, lui risponde semplicemente "non ascoltare quello che dice Eddie. Oggi il combattimento è Wilder-Fury, è questo".

Joshua vs Whyte 2, gli indizi social

Pertanto nel futuro di Joshua ci sono due strade: confermare il combattimento del 13 aprile a Wembley con la certezza comunque di fare un grande incasso, oppure tentare di farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico americano, magari in un match mondiale al Madison Square Garden contro Jarrell Miller. In base ad un paio di indizi social, sembra prendere corpo la prima possibilità. Dall'account Twitter relativo agli eventi che si svolgono allo stadio di Wembley, infatti, è possibile che già oggi si sappia qualcosa di più concreto.

Il tweet del 26 gennaio parla di un annuncio che sarà dato lunedì, dunque oggi, alle 10 del mattino. Alcune indiscrezioni (ed anche alcuni commenti degli utenti al post) portano alla boxe e, dunque, all'annuncio ufficiale relativo all'avversario che il 13 aprile contenderà ad Anthony Joshua le quattro corone iridate in suo possesso. Per lo sport del Regno Unito sarebbe un grande evento, considerato che se l'avversario in questione è Dillian Whyte si tratterebbe di una sfida mondiale tra due pugili britannici. A tutti gli effetti è un rematch anche questo, i due si sono affrontati il 12 dicembre del 2015 alla Greenwich Arena e Joshua vinse per k.o in 7 round infliggendo al pugile di origine giamaicana l'unica sconfitta della sua carriera. L'incontro non era valido per il titolo mondiale che Joshua avrebbe comunque conquistato quattro mesi dopo sullo stesso ring. Non abbiamo certezze a riguardo, ma è lo stesso Whyte a portarci su questa strada. "L'annuncio del prossimo combattimento sta arrivando davvero presto ed io non vedo l'ora di tornare sul ring", scrive Dillian su Instagram. Dunque, se tra questi eventi c'è un collegamento, lo scopriremo molto presto.