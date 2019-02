Annuncio

Un doppio appuntamento con la grande boxe in diretta streaming su Dazn. Si disputano nella notte tra oggi e domani (ora italiana, ovviamente) due combattimenti per altrettanti titoli mondiali dei pesi superpiuma versione WBA. Nel primo, sul ring del Fantasy Springs Casino di Indio (California), Alberto Machado difenderà il suo titolo mondiale regolare dall'assalto di Andrew Cancio. A distanza di poche ore, al Dignity Health Sports Park di Carson (sempre in California) sarà il turno dei purissimo talento di Gervonta Davis, campione mondiale WBA versione Super dei pesi superpiuma. Il 24enne di Baltimora mette in palio la corona contro Hugo Ruiz.

I match in diretta streaming

Dazn trasmette entrambe le riunioni californiane.

Il collegamento con Indio inizierà alle ore 1.30 del 10 febbraio (parliamo sempre di ora italiana) per il match di Alberto Machado che rappresenta ovviamente il clou. Nella stessa riunione, però, è in palio un altro titolo mondiale: quello dei pesi supergallo versione WBC tra Rey Vargas e Franklin Manzanilla. Il collegamento con Carson, invece, inizierà alle 4.00 e, dunque, per il clou bisognerà attendere certamente qualche ora in più. Ad ogni modo Gervonta Davis rappresenta oggi uno dei migliori giovani pugili sulla scena internazionale, pound for pound, di conseguenza c'è davvero molta curiosità di vederlo all'opera in un combattimento che lo vede chiaramente favorito.

Alberto Machado vs Andrew Cancio

Per il 28enne portoricano Alberto Machado si tratta della quarta difesa del titolo regolare WBA dei superpiuma conquistato il 21 ottobre 2017 grazie alla vittoria per k.o in 8 round su Jezzrel Corrales.

Da allora Machado, soprannominato 'El Explosivo', è tornato sul ring in altre due circostanze, entrambe lo scorso anno, battendo ai punti Rafael Mensah e, per k.o alla prima ripresa, Yuandale Evans. Professionista dal 2012, vanta un personale di 21 vittorie in altrettanti match di cui 17 prima del limite. Lo sfidante, Andrew Cancio, ha 30 anni ed è stato campione intercontinentale WBA della categoria lo scorso anno dopo il successo per TKO su Aidar Sharibayev. Professionista dal 2006, ha disputato 25 combattimenti con 19 vittorie (14 k.o), 4 sconfitte e 2 pari.

Gervonta Davis vs Hugo Ruiz

'Pupillo' di Floyd Mayweather e considerato tra i migliori talenti espressi dalla boxe internazionale degli ultimi anni, Gervonta Davis difende dunque stanotte il suo titolo WBA dei superpiuma versione Super per la seconda volta.

Davis in realtà aveva conquistato il titolo IBF nel 2017 grazie al successo per TKO alla 7^ ripresa ai danni di Jose Pedraza, corona difesa vittoriosamente quattro mesi dopo con un altro successo prima del limite, stavolta contro Liam Walsh in 3 round. Ad agosto dello stesso anno il suo combattimento vittorioso (k.o in 8 round) contro Francisco Fonseca, ma il titolo gli venne tolto per irregolarità al peso. Riconosciuto comunque campione WBA versione Super, difese il titolo ad aprile dello scorso anno contro Jesus Cuellar, mettendolo k.o in 3 round. Terrificante il suo record di 20 combattimenti tutti vinti di cui 19 per k.o. Si troverà di fronte un pugile dalla grande esperienza come il messicano Hugo Ruiz che è alla sua terza chance mondiale. Le prime due, entrambe nella divisione dei pesi gallo, si chiusero con due sconfitte: nel 2012 ai punti contro il giapponese Koki Kameda e nel 2016 per ritiro alla 9^ ripresa contro un altro pugile nipponico, Hozumi Hasegawa. Il suo personale è di 43 match da professionista con 39 vittorie (33 k.o) e 4 sconfitte.