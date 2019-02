Annuncio

A diciotto giorni dall'inizio del Mondiale Superbike sulla favolosa pista di Philip Island in Australia, Ducati e Aruba mostrano alla stampa e agli appassionati la nuovissima Ducati Panigale V4 R, che tutti sperano possa interrompere il monopolio di Rea e della Kawasaki.

Inizia una nuova era

Da questa stagione Ducati disputerà il Campionato Superbike con la Panigale V4 R: è finita l' epoca del motore bicilindrico e comincia l'era del quattro cilindri anche per Ducati. Si tratta di un cambiamento storico per la casa bolognese, che da questa stagione avrà a disposizione una Moto completamente nuova, ma dotata di un grandissimo potenziale (ben 221 cavalli), già intravisto nei recenti test in Spagna e Portogallo.

Durante la presentazione erano presenti tutti i vertici Ducati e l'amministratore delegato di Aruba, Stefano Cecconi. Quest' ultimo si è detto entusiasta della nuova stagione che sta per partire e soprattutto ci ha tenuto a ringraziare molto Ducati per il grande sforzo fatto nello sviluppo della V4.

La parola poi è passata a Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Corse, visibilmente emozionato ma allo stesso tempo esaltato dal nuovo progetto Superbike, che secondo lui porterà grandi risultati in tempi brevi come Ducati è sempre riuscita ad ottenere nel mondo delle derivate di serie.

La grande novità si chiama Alvaro Bautista

Il pilota spagnolo sarà al debutto in Superbike, dopo aver passato una vita in MotoGp. Ducati, nella persona del direttore sportivo Paolo Ciabatti, crede fortissimamente in Bautista visto che si sta parlando di un pilota di grandissima esperienza e di altrettanto talento. Nei test invernali Bautista ha sorpreso tutti, in primis se stesso: si è adattato velocemente alla nuova categoria e alla nuova moto, andando veramente forte. Ai margini della presentazione di ieri, lo spagnolo si è detto pronto al debutto, aggiungendo che non vede l'ora di volare in Australia per la prima tappa del Mondiale. Il suo compagno di squadra Chaz Davies, alla sua sesta stagione con la Ducati, spera di arrivare al top della condizione fisica, visti i piccoli problemi alla schiena di cui ancora soffre.

Dal gallese ci si aspetta tanto ovviamente poiché si parla di un top rider della Superbike, l'unico pilota che in questi ultimi anni ha dato del filo da torcere a Jonathan Rea. Quest' anno il Team Ducati-Aruba.it avrà a disposizione una coppia di piloti di altissimo livello: una buona notizia per i ducatisti ma anche per tutta la Superbike.