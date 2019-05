La pioggia ha fermato il 'ritorno del re'. Roger Federer ha dovuto mordere il freno, il maltempo che si è abbattuto su Roma ha stravolto il programma degli Internazionali d'Italia e tutti i protagonisti di quella che era una giornata molto attesa li vedremo in campo domani.

Un vero peccato, considerata la grande attesa per rivedere il fuoriclasse svizzero sulla terra rossa del Foro Italico, ma anche per gli esordi di Rafa Nadal e Nole Djokovic, autentici favoriti del torneo. Così come sono rinviati a domani i match di Fabio Fognini, Marco Cecchinato e del promettente Jannik Sinner. Un autentica maratona, dunque, quella che attende gli appassionati di Tennis a Roma, visto che nel corso della giornata di oggi non si è giocato nemmeno per un punto.

Roma: la pioggia è stata la protagonista della quarta giornata degli Internazionali d'Italia

Il programma di singolare maschile

I primi match a disputarsi nella giornata di domani, validi per i sedicesimi di finale, saranno quelli tra Dominic Thiem e Fernando Verdasco, in programma al 'Pietrangeli' e tra Diego Sebastian Schwartzman ed Albert Ramos-Vinolas, quest'ultimo al campo 4: entrambi alle 10. Si giocheranno in contemporanea i match di Rafael Nadal e Roger Federer: lo spagnolo affronta il francese Jeremy Chardy al Grandstand mentre per l'elvetico c'è la sfida contro il portoghese Joao Sousa al Centrale, per ambedue l'orario stimato è quello delle 11.15, stessa ora di Marin Cilic-Jan Lennard Struff che si disputa al campo 3 mentre il match tra Kei Nishikori e Taylor Friz al campo 4 dovrebbe iniziare alle ore 11.20.

Spazio agli italiani nelle ore successive: per Jannik Sinner c'è la difficilissima sfida a Stefanos Tsitsipas al Centrale, orario stimato le 12.30, mentre alle ore 12.35 Fabio Fognini scende in campo al 'Pietrangeli' contro Radu Albot ed alla stessa ora al campo 3 si sfidano Nick Kyrgios e Casper Ruud. Alle 12.40 al campo 4 Juan Martin del Potro affronta David Goffin, mentre alle ore 13 al Centrale sarà la volta di Novak Djokovic opposto a Denis Shapovalov ed al campo 2 Marco Cecchinato che affronta Philipp Kohlschreiber.

I match di singolare femminile

Intenso ovviamente anche il programma del singolare femminile. Inizieranno alle 10 gli match Naomi Osaka-Dominika Cibulkova (Centrale), Kiki Bertens-Amanda Anisimova (Grandstand), Sloane Stephens-Johanna Konfa (campo 2), Julia Gorges-Mihaela Buzarnescu (campo 6), Garbine Muguruza-Danielle Collins (campo 1), Kristina Mladenovic-Belinda Bencic (campo 3). Dalle ore 11.15 (orario stimato) le sfide Alize Cornet-Carla Suarez Navarro (campo 1), Madison Keys-Sofia Kenin (campo 2), Darja Kasatkina-Katerina Sinialkova (campo 6). Alle 11.20 al Pietrangeli c'è Simona Halep contro Marketa Vondrousova mentre alle 13 il match tra Anett Kontaveit e Maria Sakkari.

Biglietti e rimborsi

Alla luce delle polemiche intercorse per l'aumento del prezzo dei biglietti, generato dalla presenza quasi all'ultim'ora di Roger Federer, possiamo ben dire che a Roma ha piovuto sul bagnato. La FIT, alla luce di una giornata che è saltata, ha stabilito che i possessori dei tagliandi che erano validi per mercoledì potranno assistere soltanto ai primi due match sul Centrale e sul Grandstand, mentre chi li ha comprati per il giovedì avrà accesso al Foro Italico soltanto dal terzo match.

Coloro che non hanno la possibilità di utilizzare domani il biglietto del mercoledì sono abilitati a chiedere il rimborso e le modalità saranno successivamente indicate sul sito ufficiale degli Internazionali d'Italia.