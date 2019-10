La Milano-Torino giunge alla sua 100esima edizione e andrà in scena il prossimo 9 ottobre. Il percorso, lungo circa 179km non presenta delle novità, ma viene confermato quello delle scorse edizioni.

Per i corridori sarà però fondamentale la salita di Superga che è il punto del tracciato dove quasi sicuramente i partecipanti si contenderanno la vittoria finale. Il vincitore della scorsa edizione è il francese Thibaut Pinot, seguito da Miguel Ángel López e Alejandro Valverde.

Ai nastri di partenza si schiereranno tanti corridori di livello internazionale, tra cui ci sarà anche il vincitore dell'ultima edizione del Tour de France Egan Bernal.

Milano-Torino, il programma

La Milano-Torino partirà da Magenta il prossimo 9 ottobre. I corridori affronteranno la prima parte del tracciato su strade pianeggianti, abbastanza larghe e soprattutto rettilinee. Attraverseranno inoltre i territori di Abbiategrasso, Vigevano, Lomellina per arrivare al Monferrato.

Qui, invece, inizieranno i saliscendi della zona appunto di Casale Monferrato per arrivare poi nuovamente a delle strade rettilinee che porteranno i corridori al circuito finale, che dovrà essere percorso per ben due volte.

Successivamente, dopo San Mauro Torinese, i corridori passeranno vicino al Po in Corso Casale per intraprendere poi la salita verso la basilica di Superga. Qui, ci sarà una deviazione a 600 metri dall'arrivo che porterà i corridori su Rivodora dove affronteranno una discesa impegnativa che li riporterà di nuovo a San Mauro per poi salire fino alla Basilica di Superga, dove è collocato l'arrivo finale. La pendenza media della salita finale è di circa 9,1% con punte intorno alla metà della salita del 14% e lunghi tratti al 10%.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Ciclismo

Come seguire la diretta della corsa

Come ogni anno, anche per questa edizione, la corsa Milano-Torino è pronta per regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati di Ciclismo. Saranno in tanti infatti, a seguire chilometro per chilometro i corridori durante i 179 km previsti dalla competizione, chi ai lati delle strade coinvolte, chi seduto comodamente sul divano di casa. Per questi ultimi, ci sarà la possibilità di seguire l'evento in diretta tv e in chiaro.

Infatti, a trasmettere l'evento in diretta e in chiaro sarà la Rai. I telespettatori non dovranno far altro che sintonizzarsi sul canale Rai Sport a partire dalle ore 14:45. Prevista anche la diretta streaming. In questo caso, sarà necessario collegarsi alla piattaforma Rai Play. L'evento sarà trasmesso anche su Eurosport1. In questo caso, però si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

Non resta quindi che attendere la partenza della corsa prevista per il 9 ottobre per godersi tutte le emozioni chilometro dopo chilometro.