Il match più atteso dell'anno, due uomini sul ring e ciascuno ha una scommessa forte con se stesso. Andy Ruiz è il nuovo 'cinderella man', il pugile che, in un'incredibile notte newyorchese, è riuscito a strappare quattro titoli mondiali dei pesi massimi (Super WBA, IBO, IBF e WBO) all'imbattuto Anthony Joshua, mettendolo k.o alla settima ripresa. Lo scorso 1 giugno gli addetti ai lavori non ebbero dubbi a considerare questo risultato come uno dei più sorprendenti di sempre nella categoria regina della Boxe ed i paragoni eccellenti furono due: la vittoria di James J. Braddock, il 'cinderella man' originale', su Max Baer il 13 giugno del 1935 e, soprattutto, quella di James 'Buster' Douglas ai danni di Mike Tyson ottenuta a Tokyo l'11 febbraio del 1990.

Andy Ruiz stasera metterà in palio i suoi titoli contro lo stesso Joshua, in un match che assume connotati storici: per la prima volta, infatti, la grande boxe sbarca in Medio Oriente, il combattimento si disputa alla Diriyah Arena, nell'omonima città saudita, in una struttura da 15.000 posti costruita appositamente per l'evento.

Una grande scommessa per entrambi i pugili

Una scommessa per parte, dicevamo, perché se per Ruiz c'è la possibilità di dimostrare le sue effettive qualità e togliersi l'ombra di 'miracle man' di una notta, per Anthony Joshua c'è in palio quell'etichetta da predestinato che in tanti gli avevano assegnato negli anni passati e che si era rafforzata nell'aprile del 2017 quando il peso massimo britannico aveva messo k.o in 11 riprese il vecchio campione Wladimir Klitschko al culmine di una splendida battaglia andata in scena allo stadio di Wembley.

Joshua che ha messo le mani sul quarto titolo, quello WBO, togliendolo lo scorso anno a Joseph Parker. Proprio quest'ultimo è un punto in comune nella carriera dei due pugili che si affronteranno questa sera, Ruiz infatti aveva tentato la sua prima chance mondiale nel dcembre del 2016 in Nuova Zelanda, dunque a casa di Parker, per il titolo WBO che allora era vacante. Perse ai punti, contestando aspramente il verdetto che a suo giudizio fu molto 'casalingo'. Si tratta dell'unica sconfitta che 'macchia' il suo personale che conta 34 match da professionista con 33 vittorie di cui 22 prima del limite.

Per Joshua, invece, 23 match con 22 vittorie (21 prima del limite) ed una sconfitta, quella con Ruiz dello scorso 1 giugno. I due pugili dovrebbero salire sul ring stasera dopo le 21, al termine del corposo sottoclou.

Ruiz vs Joshua, il sottoclou

Decisamente interessante il sottoclou del mondiale dei pesi massimi che precederà l'atteso match valido per quattro corone iridate. A farla da padrona è proprio la categoria regina con ben quattro match, oltre il main event. Particolarmente atteso il combattimento tra Alexander Povetkin e Michael Hunter il cui vincitore potrebbe avere in futuro una chance mondiale: il 40enne pugile russo ha già detenuto il titolo WBA dal 2011 al 2013, sconfitto poi da Wladimir Klitschko.

Lo scorso anno era stato invece battuto per k.o alla settima ripresa da Anthony Joshua. Per Hunter, invece, la ricerca di una chance importante tra i pesi massimi dopo essere stato sfidante al titolo mondiale dei cruiser nel 2017, sconfitto ai punti da Oleksandr Usyk. Stasera torna sul ring anche Dillian Whyte che affronta Marius Wach, mentre il croato Filip Hrgovic affronta il maturo Eric Molina con in palio il titolo internazionale versione WBC. Sempre tra i pesi massimi, Mahammadrasul Majidov affronta Tom Little in un combattimento sulle 8 riprese.

Due i match tra i pesi leggeri, sarà sul ring il pugile di casa Zuhayr Al Qahtani, soprannominato 'The Arabian Warrior', contro il britannico Omar Dusary mentre l'emiratino Majid Al Naqbi affronta il georgiano Ilia Beruashvili. Spazio anche ai pesi leggeri con Diego Pacheco contro Selemani Saidi ed ai piuma con Ivan Price che affronterà Swedi Mohamed.