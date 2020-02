Saranno Novak Djokovic, numero 2 ATP, e Dominic Thiem, attuale numero 5, a giocare la finalissima dell'Australian Open 2020 in corso a Melbourne.

Domenica 2 febbraio alle ore 9:30 (ora italiana) l'ultimo atto del primo Slam della stagione, che metterà di fronte il campionissimo serbo alla sua ennesima finale e il più giovane austriaco a caccia del primo successo in un major.

Australian Open: un nuovo vincitore o il 'solito' Nole?

Il match di domani rappresenta l'ottava finale a Melbourne per Novak Djokovic, già sette volte campione all'Australian Open.

Il 32enne serbo non ha mai perso in finale sul cemento australiano, sottolineando il suo particolare feeling con questo torneo. Diverso il discorso per il 27enne austriaco Dominic Thiem, mai andato oltre il quarto turno prima di questa edizione del torneo. Per Thiem ben 16 i tornei vinti in carriera, ma manca ancora la ciliegina sulla torta di uno Slam. Fino ad ora l'austriaco ha disputato due finali al Roland Garros nel 2018 e nel 2019, perdendo entrambe le volte con il re indiscusso di Parigi, Rafa Nadal.

L'attuale numero 5 ATP ha disputato sin qui un torneo eccezionale, battendo lo stesso Nadal nei quarti in quattro set prima di affondare in semifinale il tedesco Alexander Zverev. Thiem si è imposto ancora in quattro set, con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 7-6, conquistando così la sua prima finale a Melbourne. Per Djokovic semifinale all'insegna dell'ennesima sfida con Roger Federer, chiusa in soli tre set con il punteggio di 7-6 6-4 6-3 in poco più di due ore di gioco.

Una sfida segnata anche da qualche problema fisico per lo svizzero, con un Djokovic comunque che ha mostrato di essere in ottima forma e deciso a conquistare il suo 17esimo Slam.

Finale Australian Open: 10 precedenti tra i due sfidanti

La finalissima dell'Australian Open 2020 costituirà l'undicesimo incrocio in carriera tra Novak Djokovic e Dominic Thiem. I precedenti vedono avanti il serbo con 6 vittorie a 4.

Gli ultimi 6 match disputati tra i due vedono però un trend positivo per l'austriaco, capace di imporsi in 4 degli ultimi 5 match disputati contro "Nole". Tre i precedenti nel 2019, con Thiem che ha trionfato alle ATP Finals e in semifinale al Roland Garros, mentre Djokovic si è imposto in semifinale al Masters 1000 di Madrid.

Nonostante il numero 2 del mondo parta favorito, in virtù di una maggiore esperienza nelle finali Slam e un ottimo stato di forma, la sfida si preannuncia incerta e il Thiem visto in azione a Melbourne sembra avere le carte in regola per impensierire il campione in carica.

Djokovic-Thiem, finale dell'Australian Open 2020, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Eurosport, canale 210 di Sky, a partire dalle 09:30 di domenica 2 febbraio. Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su Eurosport Player e su DAZN.

Australian Open, donne: il trionfo di Sofia Kenin

In attesa della finale maschile, l'Australian Open ha incoronato oggi la regina in campo femminile. Ad imporsi nella finalissima è la statunitense di origine russa Sofia Kenin, uscita vittoriosa sulla spagnola Garbine Muguruza con il punteggio di 4-6 6-2 6-2.

La 22enne residente in Florida ha così ottenuto il suo primo successo in un torneo dello Slam, candidandosi ad essere una delle stelle del Tennis femminile nei prossimi anni.

Un trionfo che inoltre la porterà a scalare il ranking WTA, dove dalla prossima settimana occuperà la settima posizione. Per la 26enne spagnola, reduce da un 2019 assai disastroso, un risultato comunque positivo che si spera possa riportarla nuovamente ai vertici del tennis mondiale.