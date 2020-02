Una prima giornata dei Campionati Italiani Para-Archery Indoor, si può proprio dire, senza esclusione di colpi che sabato 1 febbraio, al PalaOreto di Palermo, ha visto schierarsi e sfidarsi, le stelle azzurre del tiro con l'arco nazionale.

Prima delle due giornate che aprono il calendario 2020 con un avvio molto positivo in fase di qualifica, con due record del mondo superati, rispetto al proprio precedente primato (25 punti), da Asia Pellizzari (Arciere del Castello) e da Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre - 13 punti).

L'intera manifestazione, ha visto protagonisti assoluti tutti i migliori arcieri della nazionale in fase di preparazione per Tokyo 2020.

Precisione, sangue freddo e attenzione al millimetro, il silenzio assoluto durante le gare che facevano persino far sentire il respiro. L'unico rumore che accompagnava la gara, era il sottile soffio della freccia e il rumore sordo del bersaglio colpito.

Dai Campionati alle Paralimpiadi di Tokyo

Schierati sulla linea di tiro, i migliori atleti della Nazionale azzurra che, dopo l'esordio a Palermo, partiranno per Dubai per gareggiare nella prima gara outdoor stagionale.

Mirino puntato sui Giochi Paralimpici di Tokyo, ma con alcuni appuntamenti intermedi quali gli Europei di Olbia (18-26 aprile) e la Gara internazionale di Nove Mesto (15- 21 giugno).

Entrambe le manifestazioni, daranno la possibilità agli arcieri nazionali di rimpinguare ulteriormente i 7 pass già conquistati lo scorso anno ai Mondiali in Olanda.

Le protagoniste della prima di Campionato

Elisabetta Mijno ed Asia Pellizzari protagoniste della giornata di sabato 1 febbraio: hanno terminato la prova migliorando i propri record mondiali sulle 60 frecce.

Nell'arco olimpico, la Mijno, fiore all'occhiello della Nazionale Italiana, ha messo a segno, è il caso di dirlo, il nuovo primato mondiale con il punteggio di 590, migliorando il suo precedente primato nelle Fiamme Azzurre di 577 punti ottenuti durante le gare dell'Italian Challenge di Rimini disputate nel 2018.

Stessa sorte per la bravissima Asia Pellizzari che, in mattinata, ha chiuso la fase di qualificazione con il punteggio di 555: si era fermata a 530 punti durante i Campionati Tricolori Indoor.

Tutti i risultati della prima giornata

Finalisti assoluti

A contendersi il titolo nella categoria del ricurvo maschile, i nomi di Filippo Dolfi tesserato con la Compagnia Arcieri Ugo di Toscana e l'arciere Antonino Lisotta tesserato Dyamond Archery Palermo, mentre nella lotta per il bronzo si sfideranno il tesserato Arcieri del Sud, Savino Di Venosa e Alessandro Erario, della Arcieri dello Jonio.

Per quanto riguarda l'olimpico femminile, la finale vedrà la campionessa Elisabetta Mijno in sfida contro la tesserata Aida, Vincenza Petrilli, mentre la finale per il bronzo se la contenderanno la tesserata Arco Club Gela, Kimberly Scudera e Veronica Floreno tesserata Dyamond Archery Palermo.

Nel compound maschile la finale per la conquista dell’oro sarà, come accaduto nello scorso anno, disputata tra Alberto Simonelli delle Fiamme Azzurre e il tesserato Arcieri Dopo Lavoro Ferroviario Voghera, Giampaolo Cancelli. Per il bronzo, a sfidarsi saranno Paolo De Venuto delle Frecce Azzurre e il tesserato degli Arcieri delle Alpi, Matteo Bonacini.

Altra sfida sarà tra la Fiamma Azzurra, Eleonora Sarti e la tesserata Arcieri Ardivestra Giulia Pesci mentre la sfida per il bronzo si disputerà tra la tesserata Dyamond Archery Palermo, Maria Andrea Virigilio e la tesserata Polisportiva Disabili Valcamonica, Santina Pertesana.

Tutti gli altri risultati sono disponibili nel sito istituzionale Fitarco-Italia.