Confermate tutte le tappe previste dal calendario del Giro Handbike 2020, la manifestazione sportiva, giunta alla sua 11^ edizione, con inizio il 19 aprile prossimo a Bergamo: questo il contenuto di un comunicato stampa diffuso nelle ultime ore dagli organizzatori dell'evento.

A seguito dell'emergenza sanitaria che sta attualmente attanagliando l'Italia, e nel pieno rispetto delle normative recentemente emanate da Ministeri ed Enti locali, SEO A.S.D. è dunque al lavoro per il regolare svolgimento delle gare che si svolgeranno in sette città italiane.

Giro Handbike, lo sport non si ferma

In costante contatto con i diversi Comitati Sportivi, nonché con i relativi organi competenti, il comitato organizzativo della manifestazione sportiva paralimpica ha, attualmente, reso noto che tutte le tappe risultano confermate, ma precisa anche che qualsiasi altra decisione futura sarà presa e messa in atto per garantire la protezione e la tutela di tutti gli atleti partecipanti alle gare.

Attraverso la Commissione Nazionale Ciclismo Paralimpico della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), la SEO A.S.D.

continua a lavorare per trovare date alternative al fine di garantire il regolare svolgimento di tutte le gare previste e comunicherà tempestivamente ogni variazione o modifica a tali disposizioni.

Tutti gli aggiornamenti, segnalati in tempo reale, saranno disponibili sui canali social Facebook, Twitter ed Instagram del Giro Handbike e sul sito istituzionale girohandbike.it

Giro Handbike, il nuovo logo

Il Giro Handbike, inoltre, rende nota la creazione del nuovo logo della manifestazione, rosa su fondo bianco, che sarà applicato su tutte le pubblicazioni, le locandine, i comunicati stampa e piattaforme di comunicazione per sponsorizzare la kermesse paralimpica.

Cos'è il Giro Hanbike e quali sono le tappe del 2020

Il Giro di Handbike è una manifestazione sportiva paralimpica nata dall'idea di Andrea Leon: è organizzata dall'A.S.D. SEO senza fini di lucro.

La stessa nasce con l'obiettivo di sviluppare e diffondere i principi e la conoscenza del ciclismo adattato per persone affette da disabilità e per organizzare gare in linea con le norme e le direttive stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalla Federazione Ciclismo Italiana e dai rispettivi Organi.

Il Comitato Organizzativo del Giro di Handbike è nato per dar vita ad un circuito di gare agonistiche che permettesse a tanti atleti di partecipare ad una manifestazione a livello Nazionale, ma anche per creare momenti di aggregazione e socializzazione nonché di formazione ed inclusione sociale su questo tipo di disciplina.

Sette saranno le tappe che interesseranno altrettante città italiane, prima delle quali Bergamo, il 19 aprile, seguita da Reggio Emilia il 7 giugno, Messina, il 21 giugno, Roccaraso il 19 luglio, il 13 settembre ad Assisi, Fiorenzuola l'11 ottobre e, infine, Montegrotto Terme il 18 ottobre.