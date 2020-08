Buone notizie per il podismo siciliano con il ritorno della tradizionale e, ormai irrinunciabile, Maratona di Palermo che, giunta alla sua 26^ edizione, si rivela l'evento podistico più atteso e più rappresentativo del capoluogo isolano.

XXVI Maratona di Palermo: torna il grande podismo siciliano

La partenza, prevista per il prossimo 22 novembre 2020, è stata confermata dal patron della manifestazione, Salvatore Gebbia: "In questi giorni siamo in fase di aggiornamento del dispositivo tecnico che richiederà un impegno notevole, ma lavoreremo per garantire e consentire a tutti, atleti e addetti ai lavori, di prendere parte alla manifestazione in totale sicurezza”.

La manifestazione podistica per eccellenza del capoluogo siciliano, la Maratona di Palermo, non molla, quindi, la presa, anzi rilancia la sfida, confermando la data prevista del 22 novembre per celebrare la sua XXVI edizione.

Come cambia la Maratona di Palermo in periodo post COVID-19

L'evento podistico, organizzato dall’Associazione Media@ e di rilevanza sportiva, ma anche storica e culturale per la città di Palermo, è stata inserita nel calendario Fidal come evento “Bronze” e, proprio in queste ore, il patron Salvatore Gebbia ne ha confermato il regolare svolgimento, precisando che verrà svolta in linea con tutti i dettami previsti dai protocolli della Fidal, nonché dalle direttive emesse dal Governo nazionale in tema di prevenzione della diffusione della COVID-19.

Al momento, sono in previsione partenze scaglionate di 200 atleti per volta, con partenza ogni 5 minuti, che dovranno indossare la mascherina alla partenza per poi toglierla una volta partiti. Non è previsto alcun numero chiuso. Confermata anche la distanza sia della mezza maratona che della 42,195 km e lo start da via Libertà all’altezza del Giardino inglese, intitolato a Piersanti Mattarella.

Maratona di Palermo, un evento di sport e cultura che è diventato tradizione

La manifestazione podistica, nonostante questo periodo particolarmente delicato post-COVID, si appresta a essere uno dei primi eventi sportivi di grande spessore nel panorama europeo dell’outdoor (effettuato all'aperto). Le iscrizioni, già in corso, sono numerose e provengono da tutta Italia e anche da oltre confine nazionale.

La prima scadenza per iscriversi è fissata per il 14 agosto, la seconda sessione di iscrizioni inizierà il giorno successivo, 15 agosto, e l'ultimo step utile per iscriversi sarà previsto dal 30 ottobre fino alla chiusura delle iscrizioni, prevista per l'8 novembre. Tutte le informazioni per partecipare e iscriversi alla manifestazione sono disponibili sul sito istituzionale ufficiale della Maratona di Palermo.