Sarà una sfida da non perdere quella che andrà in scena sabato 19 dicembre all'Alamodome di San Antonio (Texas), dove la superstar Saul "Canelo" Alvarez sfiderà l'imbattuto inglese Callum Smith. In palio i titoli mondiali WBA e WBC dei pesi supermedi, il primo detenuto dallo stesso Smith ed il secondo attualmente vacante. Il match segna il ritorno sul ring di Alvarez e Smith dopo oltre un anno di inattività a causa della pandemia mondiale che ha costretto a rivedere la programmazione di tantissimi eventi sportivi e non.

Canelo, la superstar della boxe ora è un free-agent

Il messicano Saul Canelo Alvarez arriva a questo match dopo una lunga battaglia contro la Golden Boy Promotion e DAZN, che ne gestivano rispettivamente la carriera e la programmazione degli incontri.

Dopo aver terminato il rapporto di lavoro con le due società Canelo è diventato "free agent", ovvero libero di accordarsi con chiunque per disputare gli incontri che più desidera senza sottostare ai dettami altrui. Il 30enne pugile messicano ha così subito lanciato la sfida a Callum Smith, in un match di indubbio valore che determinerà il numero 1 nella categoria dei pesi supermedi.

Nella sua ultima apparizione, nel novembre 2019, Canelo aveva conquistato il titolo WBO dei pesi mediomassimi contro il forte russo Sergey Kovalev, abbattendolo per ko all'undicesimo round dopo un match tutt'altro che facile. Abbandonato subito il titolo appena conquistato per poi scendere di nuovo nei supermedi (dove detiene il titolo WBA Regular), Canelo si era trovato in forte disaccordo con i suoi promoter, contro cui ha intrapreso una causa milionaria.

Per il suo rientro, il primo match da "free agent", Canelo non ha scelto un avversario qualunque, ma colui che al momento è ritenuto il miglior supermedio in circolazione. Con uno score di 53 vittorie, 1 sconfitta e 2 pareggi, e titoli conquistati in 4 categorie di peso, il messicano ha però molta più esperienza del suo rivale e ha dimostrato il suo valore contro avversari dall'indubbio valore.

Alvarez ha infatto perso il suo unico match contro Floyd Mayweather Jr, ma nel suo record annovera vittorie su grandi pugili quali Shane Mosley, Miguel Cotto, Amir Khan, Daniel Jacobs e su Gennady Golovkin. Il messicano si è guadagnato negli anni un enorme seguito di tifosi, e anche detrattori, che lo hanno elevato al rango di vera e propria superstar della Boxe, capace di guadagnare borse stratosferiche per ogni suo match, trasformando ognuno di essi in un vero evento mediatico.

Callum Smith: contro Canelo la sfida più dura in carriera

Se Canelo è il pugile più conosciuto e più mediatico tra i due, Callum Smith non è di certo un rivale facile per il fortissimo messicano. Il 30enne pugile inglese è senza dubbio un combattente di grande valore, ancora imbattuto in 27 incontri. Smith è uscito vincitore del torneo "World Boxing Super Series" che metteva di fronte i migliori 8 supermedi del momento, da cui sarebbe uscito un solo campione. Smith ha vinto tutti gli incontri, conquistando la finale contro il connazionale George Groves, sfilandogli i titoli WBA e WBC Diamond della categoria. Pugile molto potente, Smith vanta 19 vittorie per ko. L'inglese ha un discreto vantaggio di altezza su Canelo, 193 cm contro i soli 173 del messicano.

Una differenza che potrebbe giocare a favore dell'attuale campione WBA dei supermedi, ben conscio di trovarsi di fronte al match più importante e difficile della sua carriera. Canelo, combattendo dai welter fino ai mediomassimi, ha già dimostrato di potersi adattare a diversi tipi di avversario, indifferentemente dalla stazza di quest'ultimo. Contro Smith sarà un match alla pari, nonostante i favori del pronostico siano, solo leggermente, dalla parte di Alvarez. Un match che promette spettacolo tra due pugili di ottima caratura, ancora giovani e affamati di vittoria, decisi a dare il meglio di loro stessi per dimostrare di essere il numero 1 della categoria.

Canelo-Smith, dove vedere il match

La sfida per i titoli mondiali WBA e WBC dei pesi supermedi tra Saul "Canelo" Alvarez e Callum Smith, in programma all'Alamodome di San Antonio (Texas), sarà trasmessa in Italia in diretta streaming su DAZN.

Il collegamento è previsto per le ore 02:00 di domenica 20 dicembre, orario in cui verranno disputati i match di contorno che come di consueto precedono il piatto principale della serata, Canelo vs Smith. DAZN è visibile in streaming su PC, tablet, smartphone e smart TV.