Episodio curioso quello accaduto alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia. Durante la partita della regular season Nba fra la squadra di casa degli Hawks e i Los Angeles Lakers, il campione mondiale di Basket LeBron James si è decisamente infastidito per le continue frasi fuori posto di due tifosi seduti in prima fila. Gli arbitri hanno così sospeso momentaneamente la partita per far intervenire la sicurezza che ha accompagnato all'uscita in tutto quattro persone.

L'episodio

Ad Atlanta è consentito, dallo scorso 26 gennaio, l'accesso alla State Farm Arena a 1.700 persone, meno del 10% della capienza totale.

Si garantisce così il rispetto delle normative Covid e, come succede nel nostro calcio, è ancora più facile sentire ciò che viene detto su un campo da basket e a bordocampo. Una tifosa, Juliana, 25 anni, e il suo marito 60enne hanno insultato in continuazione LeBron e, allo stesso tempo, riprendevano con lo smartphone le gesta del numero 23. In più come sottolineato dal coach dei Lakers Frank Vogel, non indossavano nemmeno la mascherina. Con LeBron piuttosto stizzito, gli arbitri sono intervenuti costringendo i tifosi a non finire di guardare la partita. Un ultimo quarto in cui a scatenarsi è stato proprio colui che ne aveva sentite di tutti i colori.

"At the end of the day, I'm happy fans are back in the building. ... I miss that interaction. ... We as players need that interaction."



LeBron on his interaction with spectators in Atlanta on Monday: pic.twitter.com/spWDITZqkl — SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021

Le dichiarazioni

LeBron non voleva che queste persone venissero cacciate: "Alla fine di tutto, sono molto contento che lentamente i tifosi stiano tornando all’interno della arene NBA: mi manca molto la possibilità di interagire con loro".

In suo soccorso il compagno di squadra Anthony Davis: "È stata una cosa folle, da pazzi, almeno vista da fuori. Sappiamo bene però che ogni tanto queste cose succedono". La tifosa ha continuato a offendere LeBron con dei video sui suoi canali social, provando a giustificare anche le azioni del marito. Tuttavia, su Twitter il campione di basket ha chiuso la vicenda con la frase "Courtside Karen was MAD MAD!!".

Karen è il nome che nello slang americano viene dato a una donna che fa scenate in pubblico senza fondamento.

Courtside Karen was MAD MAD!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) February 2, 2021

La partita

Quello che più conta per i Lakers è sicuramente la vittoria della partita dentro il campo di basket. I campioni Nba in carica si sono infatti imposti 107-99 nei confronti degli Atlanta Hawks nell'ultima di sette trasferte consecutive.

Sono ora 16 le vittorie nelle prime 22 gare di regular season per i giallo-viola, terzi a Ovest dietro i Los Angeles Clippers e gli Utah Jazz. Grande difesa dei ragazzi di coach Vogel capaci di tenere a bada lo scatenato Trae Young, 25 punti e 16 assist. Per Los Angeles 25 punti di Anthony Davis e 21 di LeBron. Il battibecco con i tifosi deve aver scatenato il numero 23 che ha segnato 12 punti proprio nell'ultimo quarto, compresa la tripla decisiva negli ultimi secondi. In casa Atlanta sei punti per l'italiano Danilo Gallinari.