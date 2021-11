Non accenna a placarsi la bufera intorno a Omar Fantini, comico bergamasco che fa parte del cast del programma comico di Italia 1 Honolulu. Durante una puntata dello show, Fantini si è esibito andando in scena con un monologo in cui ha attaccato pesantemente i ciclisti, definendoli "maledetti" al punto da desiderare "una Mercedes col mirino" quando li si hanno "davanti al cofano". Parole che non sono passate inosservate, scatenando l'ira di tanti corridori amatoriali ma non solo. Diversi ex corridori e addetti ai lavori, infatti, hanno manifestato pubblicamente il loro dissenso verso Fantini.

Tra questi anche Gianni Bugno, che ha attaccato duramente il comico.

Bugno, in una lettera al presidente della Federazione, ha attaccato anche i conduttori del programma

L'ex corridore Gianni Bugno, tutt'ora dirigente sportivo, ha deciso di rispondere a Fantini scrivendo una lettera indirizzata a Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Italiana di Ciclismo. In tale comunicazione, Bugno ha definito le parole di Fantini come delle "volgarità che devono essere affrontate". In particolare, secondo l'ex corridore Omar sarebbe "un cretino" che a causa delle sue dichiarazioni "è già colpevole di istigazione a delinquere". Gianni ha poi proseguito, definendo "macabra" l'ironia del comico bresciano e dedicando un pensiero a tutte quelle famiglie di ciclisti che hanno subito dei lutti a causa di incidenti stradali.

Bugno non ha risparmiato stoccate neanche al pubblico che ha riso alle parole di Fantini, definito "imbecille e telecomandato dalle clap". Infine, l'ira dell'ex corridore professionistico non ha risparmiato neanche i conduttori dello show (Fatima Trotta e Francesco Mandelli), colpevoli di non essere stati in grado di limitare "tali volgarità".

Bugno ha chiesto un intervento del Presidente della Federazione

Gianni Bugno ha poi concluso la sua lettera chiedendo al Presidente Dagnoni di intervenire sulla vicenda. In particolare, l'ex corridore ha chiesto al rappresentante della Fci "un'azione forte" in difesa delle tante cicliste e dei tanti ciclisti che rappresenta.

Ma le parole di Fantini non sono andate giù neanche a Paolo Bettini, ex ciclista che su Instagram ha voluto esprimere il proprio parere. Bettini si è chiesto ironicamente se le parole del comico fossero il frutto di comicità, satira o se invece si tratti di "pura ignoranza e mancanza di cultura". L'ex ciclista ha poi ammesso di sperare che, un giorno, Fantini abbia un figlio che si "innamori del ciclismo" e che possa coltivare il suo sogno "tranquillamente". Anche Bettini, infine, non ha risparmiato una stoccata alla redazione di Honolulu, facendogli i propri complimenti (ovviamente ironici) per aver approvato certa comicità.