Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità: Tom Dumoulin correrà il prossimo Giro d'Italia, la cui partenza è prevista per il 6 maggio. Il corridore, oggi 31enne, tornerà a correre un grande giro dopo alcune stagioni di difficoltà, in cui non è riuscito a ottenere i risultati sportivi sperati.

Il percorso del prossimo Giro non sembra essere congeniali alle sua caratteristiche

Gli ultimi anni, per il corridore, sono stati molto complicati. Il 2020, infatti, è stato deludente, al punto da spingere l'olandese a prendersi un periodo di stop e riposo dall'attività agonistica.

Tom, come da sua stessa ammissione, stava accusando troppo lo stress e ha avuto bisogno di staccare la spina.

Lo scorso anno Dumoulin è tornato in sella alla propria bici, ma comunque la situazione non è migliorata. Durante tutto l'arco del 2021, infatti, Tom ha di fatto preso parte solo al Benelux Tour e al Giro di Svizzera. A questi si aggiungono anche i campionati nazionali e le corse olimpiche, dove ha corso per portare in alto i colori della propria nazione. Proprio a Tokyo, Tom è riuscito a ottenere quello che forse è l'unico grande risultato ottenuto negli ultimi anni, con la vittoria della medaglia d'argento (posizionandosi dietro al solo Roglic).

L'annuncio della sua partecipazione al Giro, dunque, non può che far piacere a tutti gli amanti del Ciclismo.

Desta un po' di sorpresa l'obiettivo che ha annunciato di avere, ossia di competere per cercare di far bene nella classifica generale. Un risultato che sarebbe molto ambizioso, specie perché la prossima edizione della corsa rosa presenta un tragitto che (almeno sulla carta) non sembra essere nelle corde di Tom, presentando diverse salite molto impegnative e pochi chilometri di crono (dove, invece, Dumoulin eccelle).

Dumoulin sarà il capitano della Jumbo-Visma

Dumoulin tornerà a correre per le strade del Belpaese dopo la vittoria della maglia rosa arrivata nel Giro del 2017, quando riuscì a posizionarsi davanti al colombiano Nairo Quintana e all'italiana Vincenzo Nibali. Oggi, la situazione è diversa e Dumoulin correrà la corsa rosa da capitano della Jumbo Visma.

Dumoulin non prenderà invece parte al prossimo Tour de France, a cui il team ha scelto di schierare e puntare tutto su Primoz Roglic per cercare di arginare Tadej Pogacar. L'ultima partecipazione del corridore olandese al Giro non era stata brillante, con il corridore che era stato costretto a un ritiro durante la quinta tappa della corsa a causa di un brutto infortunio.

Al momento, tra i corridori che hanno annunciato la partecipazione al prossimo Giro d'Italia, il favorito sembra essere Carapaz, ma a distanza di cinque mesi dall'inizio dell'evento può ancora succedere di tutto.