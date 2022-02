Il grande Ciclismo professionistico è pronto ad aprire uno dei palcoscenici più suggestivi e affascinanti dell'intera stagione. Sabato 26 febbraio si apre infatti il calendario di corse in Belgio e la campagna di classiche del nord. Tornano quindi le stradine di campagna, i muri, il pavé e quell'atmosfera magica in cui può succedere di tutto, come in un'avventura senza tempo. La prima corsa della stagione di classiche è la Het Nieuwsblad, una gara che ripercorre molti dei passaggi più iconici del ciclismo fiammingo. Si tratta di un piccolo Giro delle Fiandre, un po' più breve e più semplice di una classica monumento, ma carico di insidie e garanzia di spettacolo ed emozioni.

Het Nieuwsblad, si pedala nella storia del ciclismo

Il percorso della Het Nieuwsblad è di 204 chilometri, da Gent a Ninove. La corsa gira su e giù nel cuore delle Fiandre, in un fazzoletto di territorio che sembra un museo del ciclismo a cielo aperto. Da affrontare ci sono nove tratti di pavé in pianura e tredici muri. La prima parte del percorso è abbastanza semplice. Fino a metà corsa ci sono solo un paio di settori di pavé e un muro, ma dopo il giro di boa le difficoltà si susseguono a ritmo incessante.

La parte davvero decisiva dovrebbe però cominciare dal muro del Valkenberg, a circa 66 km dall'arrivo. Da qui si inizia una rapida sequenza che comprende il muro del Wolvenberg e tre tratti di pavé.

Contrariamente alle scorse edizioni, mancherà però in questa fase della corsa il Molenberg, uno dei muri più difficili, ma stavolta impraticabile. Si scalano invece un paio di muretti più leggeri, per poi tornare su strade ben conosciute che comprendono il pavé di Haghoek, il Leberg e il Berendries. Il finale è da storia del ciclismo.

A 17 km dall'arrivo si sale al Geraardsbergen, il muro più celebre delle Fiandre, con l'iconico passaggio dalla chiesetta posta al culmine. Subito dopo ecco l'ultima difficoltà, il Bosberg, con la cima a 13 km da Ninove e dal traguardo finale.

È un percorso che ricalca, nella parte finale, quello che veniva affrontato al Giro delle Fiandre fino al 2011.

Il chilometraggio più ridotto rende questa Het Nieuwsblad meno selettiva rispetto a quanto fosse il Fiandre, così che in alcune occasioni si sono viste anche delle volate piuttosto folte a decidere la corsa. Fu così anche lo scorso anno, quando Davide Ballerini si aggiudicò la vittoria battendo allo sprint un gruppo composto da una cinquantina di corridori.

Il percorso della Het Nieuwsblad pic.twitter.com/FqQh80HSdA — Alessandro Cheti (@girociclismo) February 25, 2022

Ciclismo, Sonny Colbrelli al debutto

Al via di questa Het Nieuwsblad non vedremo alcuni dei grandi interpreti delle classiche, su tutti l'infortunato Van der Poel e l'iridato Alaphilippe, che ha messo per ora da parte le corse sul pavé.

Ma l'elenco di partenza è comunque eccezionale e carico di spunti interessanti.

Il blocco della Quick-Step si presenta sempre particolarmente forte e pronto a far valere la qualità del collettivo, in cui spiccano Kasper Asgreen, Yves Lampaert e Florian Sénéchal. Non ci sarà invece il campione in carica Davide Ballerini, che dopo essere guarito dal Covid ha deciso di prendersi ancora qualche giorno per allenarsi, rimandando il ritorno in gruppo alla Tirreno Adriatico.

L'uomo su cui saranno puntati tutti i riflettori sarà però Wout van Aert, che dopo una preparazione studiata esclusivamente per il ciclismo su strada e con una Jumbo-Visma molto rafforzata, si preannuncia come il possibile dominatore di questa campagna di classiche sul pavé.

Van Aert sarà comunque al debutto stagionale, con le incognite del caso. Nella Jumbo-Visma è dato in grande condizione Mike Teunissen, che si adatta perfettamente a una classica come questa Het Nieuwsblad.

I corridori della Het Nieuwsblad pic.twitter.com/tnLyfzjrgE — Alessandro Cheti (@girociclismo) February 25, 2022

Tra gli altri favoriti spicca Sonny Colbrelli, anche lui alla prima corsa della stagione, e atteso alla conferma dopo un 2021 super. Attenzione poi a Florian Vermeersch, rivelazione della scorsa Roubaix, e a Tim Wellens per la Lotto Soudal, a Jasper Stuyven per la Trek, e a Tom Pidcock per la Ineos. Il ciclismo italiano può contare anche su Gianni Moscon, alla prima apparizione in Astana, e sulla coppia Alessandro Covi - Matteo Trentin in casa UAE.

In corsa ci sarà anche Peter Sagan, che però è sembrato molto lontano dalla miglior condizione nel Tour des Alpes-Maritimes della scorsa settimana.

La Het Nieuwsblad sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 dalle 13:30 di sabato 26 febbraio e in streaming sui servizi Eurosport Player e Discovery Plus nello stesso orario. La Het NIeuwsblad femminile sarà invece trasmessa dalle 16 sulle piattaforme streaming e dalle 16:30 in tv su Eurosport 2.