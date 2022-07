Inarrestabile Wout van Aert. Il fuoriclasse belga ha fatto sua anche la cronometro della ventesima tappa del Tour de France, completando così un tris di vittorie da aggiungere alla maglia verde e ad una serie di prestazioni che hanno impressionato il mondo del Ciclismo. Anche Jonas Vingegaard è stato protagonista di un’altra prova super, ma il danese in giallo ha rischiato di compromettere tutto per un errore nella discesa finale. Il campione della Jumbo ha chiuso la crono al secondo posto, davanti a Pogacar e Thomas, mettendo così il sigillo definitivo sulla vittoria del Tour de France.

Tour, niente da fare per Ganna

Per la penultima giornata di corsa, il Tour de France ha proposto una cronometro di 40 chilometri su un percorso tecnico, con tratti stretti e tortuosi, un po’ di saliscendi e un finale in salita. Come spesso accade nelle cronometro che si disputano nel finale di un grande giro, la corsa ha premiato il fondo e le doti di recupero degli uomini di classifica e messo un po’ in difficoltà molti degli specialisti puri, a partire da Filippo Ganna.

Il Campione del Mondo ha fornito una prova buona, ma non irresistibile come in altre occasioni. Ganna ha stabilito il miglior tempo e poi ha atteso la partenza di Van Aert e degli uomini di alta classifica. Appena sceso in strada il campione belga è stato chiaro che la prestazione di Ganna non sarebbe stata sufficiente. Van Aert ha volato a 53 di media la parte iniziale e centrale e rilanciato con forza nell’ultimo chilometro e mezzo di salita, chiudendo con 42’’ di vantaggio sul Campione del Mondo.

Brivido per Vingegaard

Gli altri specialisti delle crono, da Stefan Kung a Jan Tratnik, non sono stati così incisivi, e per definire la classifica si è dovuto attendere la partenza degli uomini di alta classifica.

Jonas Vingegaard ha confermato il suo stato di grazia ed è passato al comando agli intertempi, con anche Geraint Thomas e Tadej Pogacar protagonisti di ottime prove. Il danese in giallo è sembrato involarsi verso la vittoria di tappa, ma nel finale ha sbandato in una curva a sinistra, rischiando di finire fuori strada e di compromettere tutto il suo Tour. Vingegaard ha un po’ rallentato e perso terreno da Wout van Aert, che è così andato a conquistare il suo terzo successo di tappa in questo Tour. Vingegaard ha completato l’ennesimo trionfo della Jumbo Visma chiudendo al secondo posto a 19’’, con Pogacar a 27’’ e Thomas a 32’’.

Dietro a Van Aert e ai tre corridori da podio della generale, i distacchi sono stati enormi per tutti gli altri uomini di classifica, un po’ come avvenuto nelle tappe di montagna.

Arrivando a 2’46’’, Vlasov è comunque riuscito a risalire dalla settima alla quinta posizione finale, scavalcando Quintana e Meintjes, che come previsto hanno faticato non poco, finendo a 4’08’’ e 5’48’’. Gaudu ha invece confermato il quarto posto, già praticamente acquisito, perdendo oggi 3’10’’.

Domani il Tour de France si concluderà a Parigi nel solito e suggestivo scenario dei Campi Elisi, dove Jonas Vingegaard sarà incoronato in maglia gialla.