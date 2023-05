Tre studi diversi, effettuati dal Sidney Medical School Study, dal Copenhagen City Heart Study e dall'American Medical Association, hanno confermato come giocare a Tennis rechi particolari benefici al nostro corpo. In particolar modo, lo studio danese ritiene che giocare a tennis può allungare la vita media di 9,7 anni rispetto a chi, invece, conduce una vita sedentaria. Facendo un paragone con gli altri sport, il jogging allunga la vita di 3,2 anni, il nuoto di 3,4 e il ciclismo di 3,7 anni.

Giochi a tennis? Hai un'aspettativa di vita aumentata di quasi 10 anni

Oggi, sabato 6 maggio, è in programma a Roma, nel Grand Stand Arena del Foro Italico, un simposio che affronterà proprio questa tematica: la moderatrice dell'evento sarà la presentatrice della Rai, Eleonora Daniele. Tra gli ospiti, il Presidente della Federazione Italiana Tennis Padel, Angelo Binaghi e il grande campione Nicola Pietrangeli.

Il tennis, in modo particolare, è uno sport molto utile nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nel corso del simposio verranno messi a confronto alcuni dati molto interessanti che riguardano la popolazione sportiva e la popolazione cosiddetta 'sedentaria'. È noto come praticare un'attività sportiva sia molto importante nella prevenzione delle malattie e della vecchiaia, tanto più lo è il tennis, visti i risultati di questi studi recenti.

Gli Internazionali d'Italia a Roma

Intanto, lunedì prossimo 8 maggio, inizieranno le qualificazioni del Masters 1000 di Roma, il quinto della stagione 2023 (il secondo giocato sulla terra battuta). Gli Internazionali di Roma presenteranno un buon numero di tennisti italiani: oltre a Jannik Sinner [VIDEO], nel tabellone principale troviamo Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato.

Com'è noto, invece, non ci sarà Matteo Berrettini. Inoltre, beneficeranno di wild card Fabio Fognini, Matteo Arnaldi, Giulio Zeppieri, Francesco Passaro e Luca Nardi. Si spera che, grazie alle qualificazioni, la pattuglia azzurra possa ulteriormente incrementarsi.

Non ci sarà, invece, Rafa Nadal che ha annunciato la sua rinuncia al torneo capitolino.

Il tennista spagnolo che compirà 37 anni a giugno non gioca una partita ufficiale da ben 107 giorni: tuttavia, farà di tutto per essere presente al Roland Garros che, per lui, non è un torneo qualsiasi ma 'il torneo' per eccellenza, visto che lo ha vinto ben quattordici volte (record assoluto) ed è il campione uscente.

Per quanto riguarda gli appuntamenti televisivi, il torneo Masters 1000 di Roma sarà visibile integralmente su Sky, tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'emittente pay per view seguirà da vicino tutte le giornate di gara grazie ad uno studio appositamente approntato per l'evento. Un incontro al giorno, però, sarà trasmesso in chiaro e in diretta su Italia Uno o il Canale 20 di Mediaset mentre Super Tennis trasmetterà in differita un altro match.