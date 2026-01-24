Nel secondo turno del torneo di doppio femminile agli Australian Open 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la coppia australiana Kimberly Birrell e Talia Gibson. Le azzurre, seconde teste di serie, cercano il riscatto dopo le delusioni subite nelle altre specialità del torneo.

Il match e le protagoniste

Il confronto si disputa nella notte italiana di sabato 24 gennaio, come secondo incontro in programma sull’ANZ Arena. L’appuntamento è fissato per le ore 00.30, subito dopo il match tra Guo/Mladenovic e Pavlyuchenkova/Tauson. Le italiane, campionesse olimpiche a Parigi 2024, puntano tutto sul doppio femminile per riscattarsi: Paolini è stata eliminata al terzo turno del singolare, mentre Errani è uscita di scena nel doppio misto.

Contesto e dinamiche della partita

La coppia australiana è entrata nel tabellone grazie a una wild card concessa dall’organizzazione. Le azzurre partono con i favori del pronostico, ma dovranno fare i conti con il grande caldo annunciato per il pomeriggio locale. Il match è stato sospeso a causa dell’attivazione del Extreme Heat Protocol, quando il punteggio era di 6‑3, 3‑6, 4‑4. La sospensione ha interrotto le fasi decisive dell’incontro, con le italiane avanti 4‑1 nel terzo set prima della rimonta delle avversarie.

Ripresa e prospettive

Secondo il regolamento del torneo, solo i match sotto copertura possono riprendere immediatamente dopo la sospensione per caldo; gli altri, come quello delle azzurre, sono rinviati a non prima delle ore 8.00 italiane.

La pausa potrebbe aver interrotto il momento favorevole delle australiane, che avevano raggiunto la parità sul 4‑4 dopo aver recuperato lo svantaggio.

Le Errani e Paolini, seconde teste di serie nel doppio femminile, hanno già dimostrato solidità al debutto, superando Maia Lumsden e Tang Qianhui con un netto 6‑3, 6‑2. Ora, con l’obiettivo degli ottavi di finale, dovranno gestire la ripresa del match in condizioni fisiche e mentali ottimali.