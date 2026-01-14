Il mondo del tennis ha vissuto un evento senza precedenti durante l'Australian Open 2026: il Million Dollar 1 Point Slam, una competizione dove ogni match si decide con un solo punto. L'evento, noto anche come AO 1 Point Slam, ha visto sfidarsi professionisti e dilettanti, offrendo uno spettacolo ad alta tensione.

Un solo punto per la vittoria

Il regolamento del Million Dollar 1 Point Slam è semplice: ogni incontro si decide in un unico scambio. Chi vince avanza al turno successivo. Il servizio è determinato tramite sorteggio, e la pressione su ogni giocatore è altissima, perché basta un errore per l'eliminazione.

Il torneo è a eliminazione diretta e mette in palio un montepremi di un milione di dollari.

Il trionfo di Jordan Smith

La sorpresa dell'edizione 2026 è stata la vittoria di Jordan Smith, un dilettante australiano che ha superato avversari di alto livello, inclusi diversi professionisti. Smith ha saputo gestire la tensione di ogni singolo punto, conquistando il titolo e il premio. La sua impresa ha attirato l'attenzione dei media internazionali e degli appassionati, dimostrando come, in questo format, anche i meno quotati possano puntare al successo. Un vero exploit.

L'evento ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, confermando l'interesse per format innovativi capaci di sorprendere e coinvolgere giocatori e spettatori.