Jasmine Paolini ha ottenuto l'accesso al secondo turno degli Australian Open 2026, superando Aliaksandra Sasnovich con un netto 6-1, 6-2. La tennista toscana ha dimostrato solidità e concentrazione durante tutto l'incontro, disputato sulla Rod Laver Arena.

Il successo contro Sasnovich

Paolini, settima testa di serie del torneo, ha subito imposto il proprio ritmo, limitando le opportunità per l’avversaria. L’azzurra ha chiuso il primo set 6-1, sfruttando le occasioni e riducendo al minimo gli errori. Nel secondo set, Paolini ha mantenuto il controllo, concludendo la partita con un deciso 6-2.

Al termine dell’incontro, la tennista italiana ha commentato: “Penso di aver giocato una partita solida, mantenendo alta la concentrazione per tutta la sua durata”.

Secondo turno: le possibili avversarie

Dopo questa vittoria, Paolini si prepara per il secondo turno, dove affronterà la vincente tra Magdalena Frech e Veronika Erjavec. L’azzurra si presenta a questo appuntamento con ottime sensazioni e la determinazione di giocare un ruolo da protagonista nelle prossime fasi del torneo.

I numeri della partita

Paolini ha concesso solo nove errori non forzati e nove punti nei suoi turni di battuta, mentre Sasnovich ha commesso trentanove errori gratuiti. La partita si è conclusa in poco più di un'ora, evidenziando l'eccellente stato di forma della tennista italiana.