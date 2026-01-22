Lorenzo Musetti ha vinto il derby italiano contro Lorenzo Sonego agli Australian Open di Melbourne, imponendosi in tre set con il punteggio di 6‑3, 6‑3, 6‑4. Il tennista toscano ha mostrato grande solidità e determinazione, superando un avversario ostico come Sonego.

Una vittoria solida

Musetti ha dominato il match, offrendo una prestazione convincente. Il tennista ha avuto diverse palle break, convertendone sei. Sonego ha avuto difficoltà soprattutto con la seconda di servizio, vincendo solo il 33 % dei punti. Musetti ha mantenuto un buon rendimento al servizio, conquistando il 69 % dei punti con la prima.

Nel primo set, Musetti ha creato diverse occasioni, trovando il break alla decima chance. Nel secondo parziale ha mantenuto il controllo, chiudendo 6‑3. Nel terzo set, Sonego ha reagito, strappando il servizio in due occasioni, ma Musetti ha risposto prontamente. Sul 5‑4, Sonego ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema muscolare; al rientro ha annullato due match point, ma sul terzo ha sbagliato una smorzata, consegnando la vittoria a Musetti.

Il percorso di Musetti agli Australian Open

Grazie a questa vittoria, Musetti accede per il secondo anno consecutivo al terzo turno degli Australian Open, dove affronterà il vincente tra Stefanos Tsitsipas e Tomas Machac.

Il derby tra Musetti e Sonego ha un valore particolare: i due sono amici e compagni di doppio, avendo vinto insieme il titolo di Hong Kong. Affrontarsi in un contesto così importante ha aggiunto un ulteriore livello emotivo alla sfida.