Federica Brignone torna protagonista nelle discipline veloci a Crans-Montana, teatro della prima prova cronometrata di discesa libera femminile, in programma alle 10.30. L'evento, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, assume un'importanza cruciale per la campionessa valdostana in preparazione alle Olimpiadi.

Il contesto e le motivazioni

La fuoriclasse valdostana, reduce da un eccellente sesto posto nello slalom gigante di Kronplatz, ha ottenuto riscontri positivi dagli allenamenti recenti. Sulle nevi svizzere, Brignone mira a testare la propria condizione fisica e tecnica, elementi fondamentali in vista della partecipazione olimpica.

Le prove cronometrate di discesa e superG forniranno indicazioni preziose a lei e al suo staff.

Le avversarie e il programma

Oltre a Brignone, anche Sofia Goggia, assente nel precedente weekend, rientra in gara desiderosa di ritrovare slancio su una pista che l'ha vista trionfare in quattro occasioni. Tra le principali avversarie si annoverano atlete del calibro di Lindsey Vonn, Emma Aicher, Kira Weidle e Cornelia Huetter. Il contingente italiano vede inoltre la partecipazione di Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Nadia Delago, Roberta Melesi e Asja Zenere. La prima prova cronometrata della discesa libera inizierà alle 10.30, con OA Sport che offrirà la diretta testuale dell'evento.

Storia e convocazioni a Crans-Montana

Sono otto le azzurre convocate per le gare veloci a Crans-Montana: Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Asja Zenere. La discesa è fissata per venerdì 30 gennaio alle 10, seguita dal superG sabato 31 gennaio alle 11. Il tracciato svizzero, che ospiterà i Mondiali 2027, vanta un ricco passato di successi per le atlete italiane. Brignone ha conquistato quattro vittorie in combinata (2017, 2018, 2019, 2020) e nove podi complessivi. Goggia vanta successi in discesa nel 2019, 2021 (due volte) e 2023, oltre a un terzo posto nel 2022. Marta Bassino ha ottenuto una vittoria in discesa nel 2024, mentre Elena Curtoni vanta un secondo posto in superG nel 2017 e un terzo posto in discesa nel 2021.