Jannik Sinner ha superato Felix Auger‑Aliassime in un match di esibizione a Melbourne, imponendosi con il punteggio di 6‑4, 4‑6, 10‑7. L’incontro, valido come test in vista degli Australian Open, ha rappresentato un banco di prova utile prima dell’esordio ufficiale, previsto tra lunedì e martedì contro Hugo Gaston.

Un test importante in vista degli Australian Open

Il match si è svolto nella cornice della Opening Week degli Australian Open, e ha offerto a Sinner l’occasione di misurarsi con un avversario di alto livello in condizioni simili a quelle che troverà nel torneo.

Il risultato finale, 6‑4, 4‑6, 10‑7, testimonia l’equilibrio e l’intensità dell’incontro.

Le dichiarazioni di Sinner

Al termine dell’esibizione, Sinner ha dichiarato: “Sono contento di ripartire da un torneo speciale per me, come è Melbourne”. Ha inoltre commentato il recente cambio di allenatore di Carlos Alcaraz, affermando: “Ci sono passato anche io, ma di più non posso dire perché quando si fa una scelta del genere ciascuno ha le proprie motivazioni, e sono certo che Carlos sa quello che fa”.

Riflettendo sul caso Clostebol che lo aveva coinvolto in passato, Sinner ha aggiunto: “Mi ha reso ancora più forte come persona: sono diventato una persona molto più matura, in un certo senso. Vedo le cose in modo diverso quando non vanno nella giusta direzione”.

Ha poi sottolineato l’importanza del suo entourage: “Mi sono circondato di persone fantastiche – questa è la cosa più importante per me. Qualunque cosa accada in campo, qualunque siano i risultati, è un bonus. Vivo questo sport in modo molto diverso ora, più rilassato anche se do il massimo. È tutta una questione di equilibrio”.

Verso il debutto nel torneo Slam

L’esibizione contro Auger‑Aliassime si inserisce nella Opening Week degli Australian Open 2026, un momento di preparazione che precede l’inizio ufficiale del torneo. Il debutto ufficiale di Sinner nel torneo Slam è atteso tra lunedì e martedì, quando affronterà Hugo Gaston. Il sorteggio lo vede come testa di serie numero due, con un possibile incrocio con Carlos Alcaraz solo in finale.