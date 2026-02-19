L’Italia e la Gran Bretagna si sfidano giovedì 19 febbraio alle ore 14.05 nell’ultimo incontro del round robin del torneo femminile di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita, pur non assegnando più la qualificazione alle semifinali, rappresenta un’importante occasione per le azzurre di chiudere con orgoglio davanti al proprio pubblico.

Il contesto della gara

La Svezia ha già assicurato il proprio posto nella fase a eliminazione diretta, forte di otto vittorie. Alle sue spalle, la competizione per gli altri posti disponibili vede impegnate Svizzera, Corea del Sud e Stati Uniti.

L’Italia, ferma a due successi, è ormai fuori dalla corsa alla top four, ma può comunque lasciare un segno positivo nella competizione.

Obiettivi e protagoniste

Le azzurre, guidate da Stefania Constantini, hanno mostrato un andamento altalenante, alternando momenti positivi a fasi più complesse, spesso decise da dettagli nei finali di end. Contro la Gran Bretagna sarà fondamentale garantire continuità nel tiro e mantenere la lucidità tattica per evitare errori cruciali. Un elemento di interesse sarà il possibile impiego della giovanissima Mariani, al debutto olimpico contro il Canada: un segnale di fiducia verso il futuro e un’opportunità per accumulare preziosa esperienza internazionale.

La posta in palio

La Gran Bretagna, attualmente settima in classifica, mira a concludere il girone con una vittoria per migliorare il proprio piazzamento finale. Per l’Italia, la motivazione resta alta: terminare l’avventura olimpica davanti ai propri tifosi con una prestazione di carattere avrebbe un valore simbolico di grande rilievo.

Un saluto al pubblico di casa

La squadra italiana ha l’opportunità di salutare il pubblico di casa con una prestazione di carattere, nonostante l’eliminazione dalle semifinali. La possibile alternanza nelle rotazioni, con l’inserimento di Mariani, potrebbe infondere nuova energia alla squadra e offrire soluzioni tattiche diverse nella gestione degli end, caratterizzando positivamente l’ultima uscita casalinga.