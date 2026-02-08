L’Italia conquista la medaglia d’argento nella staffetta mista 4×6 km di biathlon, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina. Il quartetto azzurro, composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ha concluso la competizione al secondo posto, alle spalle della Francia.

La gara si è disputata ad Anterselva di Mezzo, dove gli atleti italiani hanno offerto una prestazione solida e determinata, piazzandosi immediatamente dietro alla squadra transalpina nella classifica finale.

La performance del quartetto italiano

La squadra italiana ha dimostrato grande coesione e resistenza. Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi hanno portato l'Italia sul podio, confermando l'elevato valore della squadra nella competizione mista. Questo risultato rappresenta un ulteriore successo per la spedizione azzurra ai Giochi.

Contesto e significato della medaglia

Si tratta della sesta medaglia conquistata dall'Italia a Milano‑Cortina, aggiungendosi all'oro di Lollobrigida, all'argento di Franzoni e ai bronzi di Goggia, Paris e Dalmasso. La staffetta mista ha confermato le ambizioni del biathlon italiano, già evidenti nel corso della Coppa del Mondo.

Dettagli della gara e precedenti

La Francia ha vinto la medaglia d'oro con il tempo di 1h04’15"5, precedendo l'Italia di 25"8.

La Germania si è classificata terza, a 1’05"3 di distacco. Per quanto riguarda la precisione al poligono, Lisa Vittozzi ha disputato una sessione impeccabile, mentre Tommaso Giacomel e Lukas Hofer hanno commesso due errori ciascuno, e Dorothea Wierer un solo errore.

In Coppa del Mondo, lo stesso quartetto azzurro aveva già ottenuto un secondo posto nella staffetta mista a Östersund, sempre alle spalle della Francia, con un distacco di circa 25"2. Questo dato sottolinea la continuità di rendimento degli atleti in vista dell'appuntamento olimpico.

Questi risultati confermano la solidità del biathlon italiano nella specialità della staffetta mista, con atleti esperti e capaci di competere ai massimi livelli internazionali.