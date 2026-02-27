La Coppa del Mondo di sci alpino femminile vede ancora al comando Mikaela Shiffrin, che mantiene il primato nella classifica generale con 1.133 punti. A seguirla sono Camille Rast con 963 punti e Emma Aicher con 734. Sofia Goggia, grazie a una prestazione significativa, risale al quarto posto assoluto con 646 punti e si posiziona al vertice della classifica di specialità del super‑G.

La situazione generale

Mikaela Shiffrin consolida il suo dominio nella classifica generale, attestandosi 170 punti davanti a Camille Rast e 399 lunghezze di vantaggio su Emma Aicher.

Sofia Goggia si conferma la migliore delle atlete italiane, occupando la quarta posizione con 646 punti.

Le classifiche di specialità

Nella disciplina della discesa libera, Lindsey Vonn detiene il comando con 400 punti, seguita da Emma Aicher (306) e Kira Weidle‑Winkelmann (256). Sofia Goggia si colloca al quarto posto con 240 punti, mentre Laura Pirovano è quinta con 236.

Per quanto riguarda il gigante, Julia Scheib è in testa con 560 punti, precedendo Camille Rast (471) e Sara Hector (429).

Nello slalom, Shiffrin dimostra ancora una volta la sua superiorità, guidando la classifica con 780 punti, seguita da Rast (492) e Wendy Holdener (358).

Nel super‑G, la leadership appartiene a Sofia Goggia con 280 punti, davanti ad Alice Robinson (220) e Lindsey Vonn (190).

Analisi delle prestazioni

Questi risultati confermano le tendenze emerse dopo il super‑G di Crans‑Montana. In quella circostanza, Shiffrin guidava la generale con 1.133 punti, Camille Rast era seconda con 963 e Emma Aicher terza con 684. Goggia, allora settima con 586 punti, si era già distinta come prima nel super‑G.

La classifica generale aggiornata vede dunque Shiffrin in testa con 1.133 punti, seguita da Rast (963), Aicher (684), Moltzan (614) e Hector (597).