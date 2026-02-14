Sabato 14 febbraio, Milano‑Cortina 2026 entra nel vivo con una giornata ricca di appuntamenti per l’Italia. Si parte alle 9.05 con il match di curling femminile tra Italia e Cina, per poi proseguire con il gigante maschile di sci alpino e le gare di short track, che vedranno protagonista Arianna Fontana impegnata nei 1000 metri femminili.
Il programma mattutino: curling e gigante maschile
La giornata si apre alle 9.05 allo Stadio Olimpico di Cortina con la sfida di curling femminile tra le azzurre e la Cina. Le italiane cercano il riscatto dopo le precedenti uscite, ma le cinesi chiudono il primo end in vantaggio per 1‑0.
A seguire, prende il via il gigante maschile di sci alpino, con gli atleti italiani pronti a scendere in pista per cercare un risultato di rilievo.
Short track: Arianna Fontana nei 1000 metri
Nel pomeriggio, Arianna Fontana torna protagonista nello short track, impegnata nelle batterie dei 1000 metri femminili. L’atleta azzurra, plurimedagliata olimpica, rappresenta una delle principali speranze per l’Italia nella disciplina, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di questo sport.
Contesto e prospettive delle gare
La giornata del 14 febbraio rappresenta un momento cruciale per la spedizione italiana a Milano-Cortina. Il curling offre una chance di riscatto, il gigante maschile può regalare soddisfazioni, mentre Fontana incarna l’esperienza e il futuro dello sport azzurro.
Gli appassionati attendono con interesse gli sviluppi delle competizioni, in una giornata che promette emozioni e spettacolo per i colori italiani, un vero e proprio test per le ambizioni della squadra.