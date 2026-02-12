La finale dei 10000 metri maschili nello speed skating, in programma alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si disputerà venerdì 13 febbraio. L'appuntamento è fissato per le ore 16.00.

Dettagli della gara e diretta televisiva

La finale dei 10000 metri maschili avrà inizio alle ore 16.00. La diretta televisiva sarà garantita su Rai2 o Rai Sport HD, con possibili variazioni di palinsesto dovute alla concomitanza con altri sport. Per quanto riguarda lo streaming, l'evento sarà accessibile tramite Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN.

OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale dell'intera competizione.

Programma e partecipanti

Il programma ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 conferma la disputa della finale dei 10000 metri maschili nella giornata di venerdì 13 febbraio. Le informazioni relative ai partecipanti italiani e ai principali avversari non sono state al momento rese note.

Contesto delle gare di pattinaggio di velocità

