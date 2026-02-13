George Russell (Mercedes) ha stabilito il miglior tempo nella sessione mattutina dell’ultima giornata dei test di Sakhir, fermando il cronometro a 1’33"918. Alle sue spalle, Lewis Hamilton (Ferrari) ha conquistato la seconda posizione, accusando un distacco di 291 millesimi, mentre Max Verstappen (Red Bull) si è piazzato terzo, a 1”423 dal leader. La sessione, iniziata alle ore 08.00 italiane, si concluderà alle 17.00, con una pausa pranzo prevista tra le 12.00 e le 13.00.

La sessione mattutina a Sakhir

L’ultima giornata dei test precampionato di Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain, ha visto George Russell emergere nella sessione mattutina.

Il pilota Mercedes ha fermato il cronometro su 1’33"918, precedendo Lewis Hamilton di 291 millesimi. Max Verstappen ha completato il podio virtuale con il terzo tempo, a 1”423 dal vertice. L’attività in pista è iniziata alle 08.00 italiane, corrispondenti alle 10.00 locali, e proseguirà fino alle 17.00, intervallata da una pausa tra le 12.00 e le 13.00.

Dinamiche di pista e simulazioni

La giornata è ripresa dopo la pausa, con la classifica che vedeva Russell in testa, seguito da Hamilton e Verstappen. I piloti si sono concentrati su simulazioni di gara, con Russell particolarmente impegnato in numerosi long-run. Hamilton ha tentato un time-attack con gomme morbide, ma non è riuscito a migliorare il proprio riferimento.

La sessione mattutina ha confermato un equilibrio tra i team di vertice, con Mercedes, Ferrari, Red Bull e Haas che hanno mostrato tempi molto vicini tra loro.

I risultati dei giorni precedenti

Nei giorni precedenti, Lando Norris (McLaren) aveva dominato la prima giornata, segnando il miglior tempo in 1’34"669, davanti a Verstappen e Leclerc. Charles Leclerc (Ferrari) si era invece classificato al comando nella seconda giornata, con un tempo di 1’34"273, precedendo Norris e Bearman. Questi risultati avevano già evidenziato un confronto serrato tra i principali team, con continui cambi al vertice delle classifiche.