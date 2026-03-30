Il lunedì 30 marzo si preannuncia come una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di sport, con un calendario che, pur essendo meno intenso rispetto al weekend, offre diverse competizioni di rilievo. Dalle sfide sul ghiaccio del curling mondiale agli incontri sui campi in terra battuta del tennis ATP e WTA, la programmazione è pensata per soddisfare un pubblico ampio, con eventi disponibili sia in televisione che in streaming.

Curling, vela e ginnastica ritmica: gli eventi in evidenza

Tra gli eventi di maggiore interesse, prosegue negli Stati Uniti, precisamente a Ogden (Utah), il Mondiale maschile di curling.

La nazionale italiana, rappresentata dal team Spiller, sarà impegnata in due sfide cruciali contro Svizzera e Scozia. L'obiettivo è mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff. Gli incontri del Campionato del Mondo saranno visibili in streaming su diverse piattaforme, tra cui The Curling Channel, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN.

In Europa, l'attenzione si sposta sul mare di Palma di Maiorca, dove prende il via il prestigioso Trofeo Princesa Sofia, una delle regate internazionali di vela più significative. La prima giornata di questa competizione non prevede, tuttavia, alcuna copertura televisiva o in streaming. Contemporaneamente, in Bulgaria, si terranno le finali di specialità della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, un evento che potrà essere seguito in streaming su SportFace TV.

L'avvio della stagione tennistica su terra battuta

Il mondo del tennis segna l'inizio della stagione sulla terra battuta con i primi turni di diversi tornei internazionali. Gli appassionati potranno seguire gli incontri dell'ATP Marrakech, dell'ATP Houston, del WTA Charleston e del WTA Bogotá. La copertura televisiva è garantita da canali come Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e SuperTennis. Per lo streaming, le opzioni includono Sky Go, NOW, Tennis TV, supertennis.tv e SuperTenniX, con la disponibilità che varia in base al torneo e all'orario di trasmissione.

Basket NBA e il palinsesto serale

La notte italiana offrirà agli amanti del basket due emozionanti partite della NBA. Si comincia all'1:30 con la sfida tra Oklahoma City Thunder e New York Knicks, seguita alle 4:00 dall'incontro tra Denver Nuggets e Golden State Warriors.

Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky Sport Basket e disponibili in streaming su Sky Go e NOW. Nel corso del pomeriggio e della serata, il tennis continuerà a dominare il palinsesto con i match dei tornei internazionali, mentre il curling tornerà in primo piano con ulteriori sessioni del Mondiale maschile, previste alle 17:00 e alle 22:00.

Questa programmazione dettagliata assicura agli appassionati la possibilità di seguire in diretta i principali eventi sportivi del giorno, sia attraverso i canali televisivi che tramite le piattaforme di streaming dedicate. La vasta gamma di discipline, che spazia dal curling alla vela, dalla ginnastica al tennis e al basket, garantisce una copertura completa e accessibile per ogni preferenza sportiva.

Il panorama sportivo internazionale e i palinsesti esteri

L'offerta sportiva italiana si inserisce in un contesto globale, con palinsesti internazionali che riflettono un interesse analogo per le diverse discipline. A titolo di esempio, il canale ESPN in Messico propone una programmazione ricca e variata. Ampio spazio è dedicato ai notiziari sportivi, come SportsCenter, e ai talk show calcistici, tra cui Futbol Picante ed Equipo Futbol, affiancati da programmi come ESPN Enfocados e Generación Futbol. La copertura include anche dirette di basket NBA, con incontri come 76ers vs. Heat e Pistons vs. Thunder. Il tennis è ugualmente protagonista con la trasmissione del Miami Open, evidenziando l'attenzione globale per l'inizio della stagione su terra battuta.

Questa diversità di proposte a livello internazionale conferma il ruolo centrale dello sport nell'attenzione mediatica, anche durante i giorni feriali. Il canale ESPN (Messico) è disponibile attraverso vari operatori messicani, tra cui Inter Satelital (Canal 507), Sky (Canal 548), Dish México (Canal 338), Izzi (Canal 508), Megacable (Canal 302), Sky México (Canal 1550), Star TV México (Canal 501) e Totalplay México (Canal 558).