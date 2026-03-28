Il sabato 28 marzo si preannuncia una giornata intensa per gli appassionati di sport, con un ricco palinsesto televisivo e in streaming. Dai motori al ciclismo, passando per tennis e sport invernali, numerosi appuntamenti saranno disponibili in diretta.

Motori e ciclismo: il cuore del palinsesto

Gli appassionati di motori seguiranno prove libere e qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1 su Sky Sport e in streaming (Sky Go, NOW). Per la MotoGP, qualifiche e Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti; per la Superbike, Superpole e gara-1 del Gran Premio del Portogallo.

Il ciclismo vedrà protagonisti Giro di Catalogna e Settimana Coppi & Bartali, promettendo grande spettacolo con i migliori atleti.

Tennis, sport invernali e le altre discipline

Nel tennis, le finali dei tornei Masters 1000 e WTA 1000 di Miami saranno sotto i riflettori: doppio maschile con gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e singolare femminile. Le discipline invernali proporranno gli ultimi appuntamenti stagionali, inclusi Mondiali di pattinaggio artistico e curling. Si aggiungono eventi di Coppa del Mondo di skicross, salto con gli sci, snowboardcross, e Campionati Italiani di sci di fondo, dove Federico Pellegrino chiuderà la sua carriera agonistica.

Il programma include l'incontro di boxe tra Francesco Grandelli e Liam Davies per il titolo europeo dei pesi piuma.

Diversi appuntamenti di Coppa del Mondo animeranno nuoto artistico, nuoto di fondo, tiro a volo e ginnastica ritmica. Per il calcio, con le Nazionali in campo, l'attenzione si sposta su Serie C e sulle semifinali della Coppa Italia di calcio a 5. Completano il quadro i campionati nazionali di basket, pallamano e pallanuoto, oltre all'impegno delle Zebre nello United Rugby Championship.

Un palinsesto sportivo ricco e variegato

La giornata del 28 marzo si distingue per una notevole varietà nell'offerta sportiva, con eventi di rilievo internazionale e nazionale. Dal mattino alla sera, il palinsesto include la seconda giornata dei Mondiali maschili di curling, il terzo giro dell'Indian Open di golf e la UFC Fight Night 271. Questa ampia copertura riflette la crescente attenzione alla trasmissione in diretta e streaming anche di discipline meno tradizionali, garantendo un'esperienza completa per tutti gli appassionati.