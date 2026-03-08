Elena Curtoni ha dominato il Super-G di Val di Fassa, conquistando una vittoria che mancava dal 16 dicembre 2022 e che giunge dopo anni difficili. A stupire è stata anche Asja Zenere, salita sul podio con il pettorale numero 33. Questi sono i verdetti principali emersi dalle pagelle dedicate all'evento.

Curtoni, il riscatto di una grande atleta

Per Elena Curtoni, il successo odierno merita un riconoscimento di altissimo livello. La sua sciata è stata perfetta nei curvoni centrali, con una spinta decisiva nel tratto finale. L'ultimo podio della valtellinese risaliva a tre anni prima, mentre l'ultima vittoria era datata dicembre 2022.

Con questo risultato, Curtoni raggiunge quota 13 podi e quattro vittorie in Coppa del Mondo. Viene sottolineato come la sua carriera sia stata spesso messa in ombra nell’epoca d’oro di altre campionesse, ma questo acuto potrebbe spingerla a proseguire nonostante i 35 anni.

Zenere, l’exploit inatteso

Asja Zenere riceve un eccellente riconoscimento per una delle sorprese più grandi degli ultimi anni. Partita con un pettorale alto, ha dimostrato le sue doti da gigantista, centrando il primo podio in carriera in Coppa del Mondo. In precedenza, il suo miglior risultato in super-G era stato un ventesimo posto, mentre tra le porte larghe aveva ottenuto un nono posto. A 29 anni, questo risultato potrebbe rappresentare una svolta significativa per la sua carriera.

Tra le altre atlete, si segnalano le prestazioni di Kajsa Vickhoff Lie (8) per la sua giornata positiva, Romane Miradoli (7) per aver confermato il valore della medaglia olimpica, Alice Robinson (6) per non aver colto appieno le opportunità, Laura Pirovano (6,5) per un ottavo posto di sostanza, Sofia Goggia (5) per una prestazione sotto tono ma sufficiente a mantenere il pettorale rosso, Roberta Melesi (6,5) per la conferma internazionale, ed Emma Aicher (4) per l’uscita che ha favorito Shiffrin.

Contesto e conferme della gara

La vittoria di Elena Curtoni è stata confermata dal tempo di 1’29"07, precedendo la norvegese Kajsa Vickhoff Lie di 26 centesimi e Asja Zenere di 27 centesimi. Si tratta della quarta vittoria in carriera per Curtoni, la prima in super-G dopo quella di gennaio 2022 a Cortina d’Ampezzo.

Zenere ha ottenuto il suo primo podio in carriera partendo con il pettorale 33, un risultato che ha sorpreso molti osservatori. Inoltre, Sofia Goggia ha concluso nona ma ha mantenuto la leadership nella classifica di specialità con un margine di 63 punti su Alice Robinson.

Questi elementi confermano la validità delle valutazioni e il valore delle prestazioni delle atlete italiane in una tappa che ha esaltato il talento e la resilienza.