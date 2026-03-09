Jannik Sinner e Reilly Opelka tornano in campo oggi, lunedì 9 marzo, nel tabellone di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. La coppia italo-americana affronterà i numeri uno del seeding, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, in un match valido per il primo turno. L'incontro è previsto come secondo appuntamento sul campo 4, a partire dalle ore 19:00 (ora italiana).

Contesto e precedenti

Il ritorno di Sinner nel doppio avviene dopo il suo passaggio agli ottavi nel singolare. La scelta di giocare in coppia con Opelka è motivata dal desiderio di trarre benefici tecnici da questo formato.

I due si conoscono bene: nel 2021 hanno vinto insieme il titolo ad Atlanta, dimostrando un’intesa sorprendentemente efficace.

Il sorteggio ha riservato loro un avversario di primo piano. Granollers e Zeballos costituiscono una coppia solida e tra le più competitive del circuito. Sono reduci da semifinali agli Australian Open e da una finale a Dallas, oltre alla partecipazione alle ultime ATP Finals.

Modalità di visione

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Arena (204), a seconda delle esigenze di palinsesto. In streaming, sarà disponibile su SkyGo, NOW e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale live del confronto.

Dettagli dell'incontro

Secondo il programma ufficiale, il match tra Granollers/Zeballos e Opelka/Sinner è il secondo in scaletta sul campo 4, con inizio previsto non prima delle ore 19:00. Il tabellone di doppio di Indian Wells si presenta particolarmente competitivo, con diverse coppie di alto livello iscritte al torneo.