Akshay Bhatia ha conquistato l’Arnold Palmer Invitational 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario golfistico internazionale. Il torneo si è svolto al Bay Hill Club and Lodge in Florida, dove Bhatia ha superato Daniel Berger al primo playoff, siglando una rimonta emozionante e dimostrando grande maturità e determinazione.

Bhatia e Berger hanno concluso le 72 buche regolamentari a pari merito, rendendo necessario uno spareggio. Al primo playoff, Bhatia ha avuto la meglio, assicurandosi così il secondo titolo in carriera sul PGA Tour.

Il giovane statunitense, già vincitore del Barracuda Championship, ha resistito alla pressione di un avversario esperto come Berger, confermando il suo talento.

La rimonta e il playoff decisivo

La giornata finale è stata caratterizzata da una notevole rimonta di Bhatia, che ha recuperato lo svantaggio accumulato nelle ultime buche del percorso regolamentare. Il playoff si è deciso rapidamente: Bhatia ha piazzato un colpo preciso, mentre Berger non è riuscito a replicare, consegnando di fatto la vittoria al giovane talento emergente.

Il torneo ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori golfisti del mondo, tra cui Scottie Scheffler, Collin Morikawa, Ludvig Aberg, Cameron Young, Lee Min Woo, Russell Henley, Sahith Theegala, Harry Hall e Rickie Fowler.

Tuttavia, sono stati Bhatia e Berger a dominare la scena nell’atto conclusivo, offrendo uno spettacolo avvincente agli appassionati.

Montepremi e contesto competitivo

L’Arnold Palmer Invitational si distingue per il suo ricco montepremi, che quest’anno ha superato i 20 milioni di dollari, confermandosi tra gli eventi più remunerativi del circuito professionistico. La vittoria di Bhatia rappresenta un importante traguardo nella sua giovane carriera e lo proietta con forza tra i protagonisti della stagione golfistica.

Il torneo, dedicato alla memoria della leggenda Arnold Palmer, si svolge tradizionalmente a pochi giorni dal The Players Championship e rappresenta un banco di prova fondamentale per i migliori professionisti del golf mondiale, consolidando la sua importanza strategica nel panorama sportivo.