Francesco Maestrelli ha conquistato l'accesso al tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells, risultato ottenuto grazie a due vittorie consecutive nelle qualificazioni. Il tennista pisano, ventitré anni e attuale numero centodiciquattresimo nel ranking mondiale, ha dapprima superato all'esordio Nicolas Jarry e successivamente Thiago Agustin Tirante, assicurandosi così la sua prima partecipazione in un main draw di un torneo di questa prestigiosa categoria.

Il percorso verso il tabellone principale

Nel primo turno delle qualificazioni, Maestrelli ha incrociato il cileno Nicolas Jarry.

L'incontro è stato particolarmente combattuto, con il tennista italiano capace di annullare ben cinque match-point nel tie-break decisivo prima di riuscire ad imporsi. Nel turno conclusivo, che sanciva l'accesso al tabellone principale, Maestrelli ha affrontato l'argentino Thiago Agustin Tirante, battendolo con il punteggio di 7-6(5) 6-4 e centrando così il suo importante obiettivo.

Un traguardo di rilievo

Questa qualificazione segna la prima partecipazione in assoluto di Maestrelli al tabellone principale di un Masters 1000. Al primo turno del torneo, l'italiano si confronterà con l'australiano Rinky Hijikata, numero centodiciassettesimo del mondo. I due giocatori non si sono mai incontrati in precedenza nel circuito professionistico.

La presenza italiana a Indian Wells

Maestrelli è stato uno dei tre tennisti italiani impegnati nelle qualificazioni del torneo di Indian Wells, affiancato da Luca Nardi e Stefano Travaglia. Il giovane tennista pisano torna a disputare un Masters 1000 fuori dai confini italiani dopo quasi due anni; la sua ultima apparizione in un torneo di questa levatura risaliva al primo turno del torneo di Roma nel 2024.