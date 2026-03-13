Sabato 14 marzo, a Oslo, la storica 50 km di Holmenkollen segna il suo atteso ritorno, dopo un'assenza che ne ha sottolineato l'importanza, confermandosi come “la” gara simbolo dello sci di fondo, un paragone che la eleva al rango della Roubaix nel ciclismo.

La Coppa del Mondo di sci di fondo ripropone questa competizione, assente dal calendario per evitare un eccessivo carico di gare impegnative in un breve lasso di tempo. Il suo mancato svolgimento era stato paragonato a quello di monumenti sportivi come Wimbledon senza l'erba o Spa-Francorchamps senza l'Eau Rouge, evidenziando quanto la sua assenza fosse inconcepibile.

Il ritorno della gara è quindi salutato come un evento di grande rilievo.

Contesto tecnico e storico della 50 km

La competizione si svolgerà con la tecnica skating, una scelta tecnica che si ripete raramente negli ultimi anni, essendo stata impiegata solo nel 2018 e nel 2023. Il format previsto è la mass start: l'ultima partenza a intervalli risale al 2008, mentre dal 2010 la gara si disputa esclusivamente con partenze in linea. La 50 km di Holmenkollen è universalmente riconosciuta come una delle prove più prestigiose della disciplina, la cui vittoria è equiparata a un titolo olimpico o mondiale.

Il ritorno dopo l'assenza

L'anno precedente la gara non si è disputata per evitare un sovraccarico di impegni per gli atleti, ma il suo ritorno nel 2026 è accolto con vivo entusiasmo.

Il richiamo alla Roubaix del ciclismo non fa che sottolineare il valore simbolico e la durezza della prova, elementi che mantengono intatto il suo fascino nonostante l'evoluzione del format moderno. La gara di sabato rappresenta, pertanto, un momento di celebrazione per la Coppa del Mondo e per la storia dello sci di fondo.

Dettagli tecnici della competizione

Secondo le indicazioni della Federazione Internazionale (FIS), la 50 km di Holmenkollen è rientrata nel calendario della Coppa del Mondo 2025-26 dopo un anno di assenza. Per la prima volta nella stagione, uomini e donne gareggeranno nello stesso giorno: gli uomini partiranno alle 10.00 e le donne 45 minuti dopo, creando un momento in cui le due gare si sovrapporranno sulla medesima pista. Gli spettatori avranno l'opportunità di osservare gli atleti passare per dodici volte, in una competizione che si protrarrà per oltre tre ore, celebrando così resistenza, strategia ed emozione.