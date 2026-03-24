La giornata di martedì 24 marzo si preannuncia ricca di appuntamenti sportivi, con un'ampia programmazione in diretta tv e streaming che spazia tra diverse discipline di rilievo internazionale. Tra i protagonisti più attesi, il tennista azzurro Jannik Sinner scenderà in campo negli ottavi di finale del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Miami. Dopo aver superato il francese Corentin Moutet, Sinner affronterà lo statunitense Alex Michelsen. L'incontro è previsto come terzo match sul campo, con inizio non prima delle ore 21.00.

Gli appassionati di sport invernali potranno seguire le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, che si tengono a Lillehammer.

Il programma include il gigante maschile, con gli italiani Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni al via (prima manche alle 9.30, seconda alle 12.30), e lo slalom femminile, che vedrà impegnate Lara Della Mea e Anna Trocker (prima manche alle 10.30, seconda alle 13.30). Non mancherà il ciclismo, con la seconda tappa del Giro di Catalogna in programma alle 13.10, e la pallanuoto, con la sfida di Champions League tra Olympiacos e Brescia alle 18.30.

Il calendario completo degli eventi sportivi del 24 marzo

La programmazione sportiva della giornata prende il via alle 9.30 con la prima manche del gigante maschile di sci alpino, seguita alle 10.30 dalla prima manche dello slalom femminile. Le decisive seconde manche sono fissate rispettivamente per le 12.30 e le 13.30.

Nel primo pomeriggio, alle 13.10, l'attenzione si sposta sul ciclismo con il Giro di Catalogna. Il tennis di Miami animerà il pomeriggio a partire dalle 16.00, con gli ottavi di finale maschili e i quarti di finale femminili.

La serata sarà dedicata ad altri grandi eventi: alle 19.00, l'Eurolega di basket proporrà l'incontro tra AS Monaco e Olimpia Milano. Il volley sarà protagonista con un doppio appuntamento: alle 20.00 la Champions League maschile con Guaguas Las Palmas–Perugia, e alle 20.30 la semifinale di Serie A1 femminile tra Conegliano e Novara.

Per non perdere neanche un momento, tutti gli eventi saranno disponibili su un'ampia gamma di piattaforme di trasmissione, tra cui Rai Sport HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV, SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Mix, Euro Volley TV e VBTV, a seconda della specifica disciplina e dell'orario di inizio.

Qualificazioni Mondiali di calcio: il programma tra il 24 e il 25 marzo

Oltre agli appuntamenti già citati, il panorama sportivo include anche le sfide valide per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio, con un calendario che si estende tra il 24 e il 25 marzo. Tra le partite più attese del 24 marzo figurano:

18.00 Lituania‑Finlandia

20.45 Inghilterra‑Lettonia

20.45 Albania‑Andorra

20.45 Bosnia‑Cipro

20.45 San Marino‑Romania

20.45 Polonia‑Malta

Tutte queste gare saranno visibili in diretta e in esclusiva su UEFA.tv, la piattaforma ufficiale dell'UEFA che detiene i diritti di trasmissione per tutte le partite dei gironi. Le sfide saranno disponibili gratuitamente e in chiaro, sia tramite l'app di UEFA.tv su smart TV compatibili, sia in streaming su qualsiasi dispositivo mobile (computer, tablet, cellulare) accedendo al sito o scaricando l'applicazione.

La telecronaca per incontri come Inghilterra‑Lettonia e Albania‑Andorra sarà in inglese.

Il calendario delle Qualificazioni prosegue anche il 25 marzo con i seguenti incontri, tutti trasmessi su UEFA.tv:

18.00 Moldavia‑Estonia

20.45 Israele‑Norvegia

20.45 Macedonia‑Galles

20.45 Liechtenstein‑Kazakistan

20.45 Gibilterra‑Repubblica Ceca

20.45 Montenegro‑Far Oer

L'Italia, che ha già conosciuto le sue avversarie nel girone (Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia), farà il suo esordio in un secondo momento, a giugno.