L'Allianz Cloud di Milano ospita un appuntamento decisivo per la semifinale scudetto di volley femminile: domenica 29 marzo, alle ore 20.30, Milano e Scandicci si affronteranno in gara-4. Le meneghine, in vantaggio per 2-1 nella serie, hanno l'opportunità di chiudere i conti e conquistare l'accesso alla finale contro Conegliano. Per le toscane, questa è l'ultima occasione per riaprire la serie e forzare la decisiva gara-5, in un match teso.

Milano-Scandicci: dove vederla in TV e streaming

Ampia copertura per la partita. La diretta TV sarà disponibile gratuitamente su RaiSportHD.

Per lo streaming, gli appassionati potranno scegliere tra Rai Play (gratuito) e le piattaforme a pagamento DAZN e VBTV, la piattaforma ufficiale. Con commento professionale. Aggiornamenti e highlight saranno disponibili anche sui canali social ufficiali delle due squadre.

La serie: Milano cerca la finale, Scandicci il pareggio

Milano arriva a gara-4 con il morale alto, forte delle due vittorie nelle prime tre sfide. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, puntando al fattore campo per la finale. Scandicci, d'altro canto, è chiamata a una reazione d'orgoglio. Per prolungare il sogno scudetto, le toscane dovranno sfoderare una prestazione eccezionale e portare la serie alla "bella". L'atmosfera all'Allianz Cloud sarà elettrizzante, con il pubblico pronto a sostenere le beniamine.

Protagoniste e la storica rivalità

Il confronto tra Milano e Scandicci è un classico del volley femminile italiano, con sfide equilibrate. Le lombarde contano su atlete come Paola Egonu, protagonista di una prova dominante in gara-1, con il supporto di Orro, Cazaute e Sylla. Scandicci risponde con Ognjenovic, Antropova e Castillo. Il tecnico Lavarini ha ribadito l'importanza della concentrazione: "Siamo consapevoli che Scandicci darà tutto. Dovremo rispondere con la stessa intensità e concentrazione". La posta in palio è altissima, ogni dettaglio sarà decisivo in una semifinale di grande equilibrio.