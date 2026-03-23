L'ex campione italiano Adriano Panatta ha espresso un giudizio netto e senza sconti sulla recente prestazione di Carlos Alcaraz al torneo di Miami. Panatta ha sottolineato come la sconfitta subita dallo spagnolo sia stata accompagnata da un atteggiamento poco convincente, evidenziando una performance al di sotto delle aspettative sia sul piano tecnico che su quello della grinta. Intervenuto a La Nuova DS, l'ex vincitore del Roland Garros ha dichiarato: "Nei primi due set lo spagnolo non mi è piaciuto per niente. Sembrava quasi che ci facesse un favore ad essere in campo.

Korda ha avuto il braccino nel secondo set altrimenti avrebbe vinto in modo agevole, come era giusto. Al terzo Carlos un pochino meglio ma alla fine l’americano ha vinto con merito. Alcaraz mi ha ricordato Leao a Miami, svogliato e senza la giusta grinta, è stato eliminato giustamente".

Panatta ha poi ampliato la sua analisi, offrendo una riflessione più ampia sul tennis mondiale contemporaneo. Ha spiegato che il calendario attuale del tennis, pur mantenendo un numero di tornei simile a quello del passato, è diventato molto più impegnativo dal punto di vista fisico. "I giocatori giocano più o meno gli stessi tornei che giocavamo noi all’epoca ma lo fanno in modo talmente violento e in modo così fisico che si stancano molto di più e si fanno male.

Tenere il proprio gioco al massimo del livello per tutta la stagione è praticamente impossibile", ha affermato Panatta. Ha inoltre evidenziato come la presenza di campioni come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stia stimolando una nuova generazione di talenti. "Metteteci anche che Sinner e Alcaraz stanno dando nuovi stimoli a giocatori che hanno la loro stessa età. C’è un manipolo di giocatori alle loro spalle che ha voglia di contendere a questi due il trono di migliori al mondo, a cominciare dagli italiani come Musetti o Cobolli".

Il confronto tra Sinner e Alcaraz: l'analisi di Panatta

Proseguendo nella sua disamina, Adriano Panatta ha messo in luce una differenza sostanziale tra i due giovani fenomeni, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

"Vincere il Sunshine Double per lui adesso potrebbe essere più facile ma non è certo una novità. Nel tennis si può sempre perdere ma a Jannik accade meno che ad Alcaraz, questo è un dato di fatto", ha osservato Panatta. Con queste parole, l'ex tennista ha rimarcato la maggiore continuità di rendimento dell'azzurro rispetto allo spagnolo, un aspetto che lo rende meno incline a sconfitte inattese.

Le osservazioni su João Fonseca e il paragone calcistico

Infine, Panatta si è soffermato sulle recenti dichiarazioni di João Fonseca, il quale aveva proposto una distinzione tecnica tra i due campioni. Panatta ha corretto la percezione di Sinner come un "robot": "Definire Jannik un robot è sbagliato, perché non ha anima.

Sinner ha, invece, una grande anima come giocatore e ragazzo". Tuttavia, ha parzialmente concordato con Fonseca sul piano tecnico: "Dal punto di vista tecnico, ha ragione perché Alcaraz ha più armi e se posso fare un paragone calcistico direi che Sinner è come Haaland mentre lo spagnolo è come Mbappé. Questa è la differenza, due grandissimi campioni ma diversi".

Le acute osservazioni di Adriano Panatta offrono uno spaccato interessante sul momento attuale del tennis mondiale, mettendo in luce sia le difficoltà riscontrate da Carlos Alcaraz sia la crescita e la solida performance di Jannik Sinner. Il tutto si inserisce in un contesto sportivo sempre più competitivo e fisicamente impegnativo, dove la costanza e la gestione delle energie sono fattori determinanti per il successo.