Tadej Pogacar ha conquistato la Milano-Sanremo, una delle classiche più ambite del ciclismo mondiale, al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Il corridore sloveno, attuale campione del mondo, si è imposto in una volata serratissima su Thomas Pidcock, coronando un successo a lungo inseguito. La vittoria è giunta dopo una spettacolare rimonta, seguita a una caduta avvenuta a circa trenta chilometri dal traguardo, che lo ha visto protagonista nelle fasi decisive.

Visibilmente commosso dopo il traguardo, Pogacar ha dichiarato: "Sono molto felice [...] Mi ci vorrà un po’ per realizzare quanto ho fatto".

Questo trionfo alla Classicissima rappresenta per lui un obiettivo primario, dopo aver sfiorato la vittoria in quattro edizioni consecutive. La gara si è decisa negli ultimi chilometri, con Pogacar che, nonostante le abrasioni al muscolo e una ginocchiata sanguinante riportate nella caduta, è riuscito a rientrare sul gruppo di testa durante l'ascesa della Cipressa, dimostrando straordinaria resilienza.

La dinamica della corsa: caduta, rimonta e sprint

La Milano-Sanremo di quest'anno è stata caratterizzata da un ritmo elevato e condizioni meteo favorevoli. Il momento più critico per Pogacar si è verificato a Imperia, a 32 chilometri dalla meta, quando è stato vittima di un inatteso aggancio che lo ha fatto cadere.

"Quando mi sono trovato a terra, per un attimo ho pensato che fosse tutto finito", ha raccontato il campione. Nonostante l'incidente, lo sloveno si è rialzato rapidamente e, con il supporto dei compagni, ha raggiunto nuovamente la testa della corsa in piena ascesa alla Cipressa. Insieme a lui sono rimasti solo i principali rivali, tra cui Mathieu van der Poel e Tom Pidcock.

La selezione decisiva è avvenuta sul Poggio, dove Pogacar ha tentato un potente allungo. Tuttavia, Pidcock si è dimostrato tenacissimo, resistendo all'attacco. I due sono arrivati insieme sul rettilineo finale di Via Roma, dove Pogacar ha avuto la meglio in uno sprint al fotofinish, dopo sei ore e mezza di sforzo. "Mi sono rialzato in fretta e fortunatamente non mi ero fatto troppo male", ha aggiunto Pogacar.

"Il vento contrario ha reso tutto più difficile, ma sul Poggio era più favorevole e ho dato il massimo per provare ad andare via da solo. Tom [Pidcock] era fortissimo, ho avuto un po' di fortuna a batterlo allo sprint, ma alla fine ce l'ho fatta. È stato molto tirato, ma l'ho portata a casa".

Un successo storico e la preparazione meticolosa

Il trionfo di Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo è un successo storico che lo proietta nell'olimpo del ciclismo. Con questo risultato, il campione sloveno raggiunge l'undicesima vittoria in una classica monumento, eguagliando Roger De Vlaeminck e ponendosi alle spalle del solo Eddy Merckx. La preparazione per questa gara è stata particolarmente curata: Pogacar ha studiato il percorso nei minimi dettagli per anni.

Nel febbraio dell'anno precedente, ha chiesto aiuto a Niccolò Bonifazio, ex sprinter italiano residente a Imperia e profondo conoscitore delle strade della Riviera ligure, in particolare delle discese della Cipressa e del Poggio. I due hanno allenato per ore, ripetendo curve e traiettorie fino a memorizzare ogni dettaglio, un lavoro decisivo nella fase finale.

Il successo di Pogacar alla Milano-Sanremo conferma il suo status di fuoriclasse assoluto e la sua straordinaria capacità di superare le difficoltà, sia fisiche che tattiche, in una delle corse più imprevedibili e ambite del calendario ciclistico internazionale. La sua determinazione e preparazione impeccabile hanno finalmente pagato, regalando al pubblico uno spettacolo indimenticabile e a lui la gloria tanto desiderata sulla Via Roma.