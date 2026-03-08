L’Italia scende nuovamente in campo oggi, domenica 8 marzo, al Daikin Park di Houston per affrontare la Gran Bretagna nel secondo impegno del girone B del World Baseball Classic 2026. L’incontro segue l’esordio convincente degli azzurri, che hanno ottenuto una vittoria per 8‑0 contro il Brasile.

Un avversario di livello superiore

La Gran Bretagna si presenta con una formazione che include numerosi giocatori attivi nel circuito delle Minor League, e alcune presenze anche in Major League Baseball. Tra questi spiccano nomi come Jass Chisholm Jr., Tristan Beck, Nate Eaton, Harry Ford e Michael Petersen.

In particolare, Harry Ford, catcher selezionato al primo giro del draft 2021 dai Washington Nationals, rappresenta il talento più evidente del roster britannico.

Le certezze dell’Italia

Per la squadra italiana, il manager Francisco Cervelli può contare su Jon Berti, in ottima forma, su Vinnie Pasquantino, ormai leader riconosciuto, e su sé stesso, mantenendo il gruppo saldamente sotto controllo. Dante Nori si conferma un valore aggiunto, come dimostrato nella partita contro il Brasile. La squadra azzurra mira a contenere l’impatto offensivo dei britannici, pur consapevole della difficoltà dell’impresa.

Il successo contro la Gran Bretagna assume un’importanza fondamentale. Dopo questo match, infatti, l’Italia affronterà in rapida successione Stati Uniti e Messico.

La seconda partita è considerata decisiva per le ambizioni di qualificazione. Cervelli ha sempre dichiarato di voler puntare il più in alto possibile, e la prestazione contro il Brasile potrebbe rappresentare solo una parte del reale potenziale azzurro. La giornata record di 15 strikeout, di cui otto realizzati da Samuel Aldegheri, è un segnale della solidità su cui gli azzurri intendono continuare a costruire.

Il contesto del girone B

Il girone B del World Baseball Classic 2026 si disputa a Houston e comprende, oltre a Italia e Gran Bretagna, le squadre di Stati Uniti, Messico e Brasile. L’Italia ha esordito sabato 7 marzo con una vittoria per 8‑0 sul Brasile. La Gran Bretagna, invece, ha subito una sconfitta contro gli Stati Uniti per 2‑8. La partita tra Italia e Gran Bretagna è in programma oggi, domenica 8 marzo, alle ore 18:00.