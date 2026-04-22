Il mondo del tennis si prepara ad accogliere il debutto di Jannik Sinner nel prestigioso Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo scenderà in campo sulla terra rossa della capitale spagnola venerdì 24 aprile per affrontare il francese Benjamin Bonzi nel secondo turno del torneo. Per Sinner, questo appuntamento segna un atteso ritorno in scena, a dodici giorni di distanza dal suo recente e trionfale successo al Masters 1000 di Montecarlo, un risultato che ha ulteriormente consolidato la sua posizione al vertice del ranking ATP.

Il Percorso di Benjamin Bonzi fino al Secondo Turno

L'avversario di Sinner, Benjamin Bonzi, attualmente posizionato al numero 104 del ranking ATP, ha guadagnato il diritto di sfidare l'azzurro superando un percorso impegnativo. Nel primo turno del tabellone principale, Bonzi ha affrontato e sconfitto il connazionale Titouan Droguet in una sfida durata tre set, con il punteggio finale di 6‑7(4), 7‑6(4), 6‑4. Prima di accedere al main draw, il tennista francese ha dovuto superare le qualificazioni, dimostrando la sua determinazione. Qui, ha eliminato lo statunitense Blanch con un convincente 6‑3, 7‑6, per poi imporsi sul tedesco Dedura con un altrettanto deciso 6‑2, 6‑1. Un cammino che lo ha visto protagonista di diverse battaglie sul campo, preparandolo all'incontro con il favorito del torneo.

Sinner: Favorito e Dominatore nei Precedenti

Nonostante la buona forma mostrata da Bonzi, Jannik Sinner è considerato il netto favorito per la vittoria e il passaggio al turno successivo. Questa previsione è rafforzata anche dai precedenti tra i due giocatori. Sinner e Bonzi si sono infatti già incrociati in tre occasioni sul circuito professionistico, e in tutti questi incontri è stato l'italiano a uscirne vincitore. Il primo scontro risale al 2020, sul prestigioso palcoscenico del Roland Garros, dove Sinner si impose con un perentorio 6‑2, 6‑4, 6‑4. Due anni dopo, nel 2022, la sfida si è rinnovata al Masters 1000 di Indian Wells, con Sinner che prevalse con il punteggio di 7‑6, 3‑6, 6‑4. L'ultimo confronto diretto è avvenuto nel 2023, durante il torneo di Rotterdam, dove l'azzurro ha siglato un'altra vittoria con il risultato di 6‑2, 3‑6, 6‑1. Questi tre successi consecutivi evidenziano la superiorità di Sinner negli scontri diretti, proiettandolo con fiducia verso il suo esordio a Madrid.