Flavio Cobolli ha conquistato un posto nella finale dell'ATP 500 di Monaco di Baviera, superando in due set, con un perentorio 6-3, 6-3, il forte avversario Alexander Zverev. Al termine dell'incontro, il giovane tennista romano ha vissuto un momento di profonda emozione, dedicando la sua storica vittoria a un amico tredicenne recentemente scomparso a Roma. Il ragazzo condivideva con Cobolli non solo l'amicizia, ma anche il percorso sportivo presso lo stesso circolo.

Questa partita segna un traguardo significativo per Cobolli, che si è imposto con 32 vincenti, ottenendo la sua prima vittoria in carriera contro un top 5 del ranking mondiale.

L'azzurro, che lunedì prossimo è destinato a salire almeno alla dodicesima posizione del ranking ATP, ha commentato il successo con parole toccanti: “È stata una delle mie partite migliori in carriera, contro uno dei miei migliori amici nel circuito”. Un pianto liberatorio ha concluso il match, testimoniando la grande maturità e la sensibilità mostrate dal tennista sia in campo che fuori.

La dedica commossa a un amico perduto

Il dolore per la tragica perdita dell'amico ha accompagnato Cobolli per tutta la durata del match. Il tennista ha successivamente spiegato che le lacrime versate a fine partita erano un tributo a questo lutto inaspettato: “Aveva solo tredici anni, se n’è andato troppo presto.

Questa vittoria è solo per lui”. Il giovane, che era un allievo del Circolo Parioli, lo stesso dove Cobolli ha mosso i primi passi nel tennis, è stato trovato senza vita a Roma pochi giorni prima. Flavio Cobolli aveva già espresso il suo profondo cordoglio sui social media, scrivendo un messaggio toccante: “Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te. La scuola tennis non sarà mai la stessa cosa senza di te, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato”.

Per Cobolli, questa è la quinta finale in carriera, un risultato notevole per un atleta che si appresta a compiere ventiquattro anni il prossimo 17 maggio. Nella decisiva sfida per il titolo, affronterà Ben Shelton, che ha conquistato l'accesso alla finale superando Alex Molčan con il punteggio di 6-3, 6-4.

La crescita di Cobolli e la sfida per il titolo

La brillante prestazione contro Zverev non fa che confermare la costante crescita di Flavio Cobolli, il quale ha dimostrato sul campo una notevole solidità mentale e un'eccellente qualità tecnica. Il legame di amicizia con Zverev ha aggiunto un ulteriore strato di complessità e intensità alla sfida: “È un ragazzo davvero in gamba e ho un buon rapporto con tutti nel suo team, quindi è stato un po’ difficile giocare contro di lui, ma oggi penso di aver giocato una delle mie migliori partite e sono davvero felice della mia prestazione”, ha ribadito Cobolli.

Il tennista romano si prepara ora ad affrontare l'opportunità di conquistare il titolo a Monaco contro Shelton.

Questa finale rappresenta un potenziale ulteriore passo avanti nella sua promettente carriera. L'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori sarà focalizzata non solo sull'esito sportivo dell'incontro, ma anche sulla straordinaria forza emotiva che Cobolli ha saputo esibire in un momento di così grande dolore personale.