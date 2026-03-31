La Sir Sicoma Monini Perugia si appresta a vivere uno dei momenti più significativi della sua stagione europea. La formazione umbra ospita il Guaguas Las Palmas al PalaBarton per la gara di ritorno dei quarti di finale della CEV Champions League, con in palio un ambito posto nella prestigiosa Final Four di Torino. Il match di andata, disputato in Spagna, si è concluso con una vittoria per 3-2 in favore di Perugia, un risultato che concede agli uomini di Angelo Lorenzetti un vantaggio importante, ma non ancora decisivo.

La situazione per la qualificazione è delineata con chiarezza: Perugia si assicura l'accesso alla fase successiva in caso di vittoria con qualsiasi punteggio.

Una sconfitta al tie-break, invece, renderebbe necessario il golden set per determinare la squadra qualificata. Qualora il Guaguas dovesse imporsi per 3-0 o 3-1, sarebbe la formazione spagnola a festeggiare l’accesso alla fase finale. La posta in palio è dunque altissima, con la concreta possibilità di contendersi il titolo continentale nella Final Four torinese.

Un confronto dal forte valore simbolico

La sfida tra Perugia e Guaguas trascende la mera dimensione tecnica, configurandosi come un incrocio ricco di significati per il volley italiano. Nelle fila della squadra spagnola milita infatti Osmany Juantorena, fuoriclasse cubano naturalizzato italiano, che, dopo anni complessi segnati da problemi fisici, è tornato a esprimersi ad altissimo livello.

Juantorena rappresenta oggi uno dei principali riferimenti offensivi del Guaguas, una squadra che ha dimostrato grande solidità e continuità, dominando la regular season del campionato spagnolo con un bilancio di venti vittorie e due sconfitte sotto la guida di Sergio Miguel Camarero.

La Perugia di Angelo Lorenzetti si presenta a questo appuntamento con grande fiducia, forte di una stagione finora eccellente. Dopo aver dominato la regular season di Superlega, la squadra umbra ha superato Monza in tre gare nei quarti di finale, conquistando la semifinale e confermando la propria solidità e le elevate ambizioni. I precedenti stagionali tra le due formazioni sorridono agli umbri, che hanno prevalso sia all’andata in Spagna (3-2) sia nella fase a gironi al PalaBarton (3-1), ma entrambe le gare hanno evidenziato la capacità del Guaguas di restare in partita fino all’ultimo punto.

Verso la Final Four di Torino: l'obiettivo continentale

La gara di ritorno rappresenta un vero e proprio spartiacque per il percorso europeo di Perugia. Gli umbri, campioni in carica, hanno l'opportunità di confermare la propria superiorità tecnica e di accedere alla Final Four, evento in programma a Torino il 16 e 17 maggio. Per raggiungere questo obiettivo cruciale, dovranno conquistare tre set nella gara di ritorno, eventualmente includendo il golden set nel caso di un ulteriore 3-2 a favore degli spagnoli. La sfida promette spettacolo e alta tensione, con entrambe le squadre determinate a inseguire il sogno del titolo continentale.

Il pubblico del PalaBarton si prepara a sostenere con fervore la propria squadra in una notte che potrebbe regalare l’ennesima soddisfazione europea.

Il Guaguas, dal canto suo, mira a ribaltare il pronostico, forte di una stagione di alto livello e della leadership carismatica di Juantorena. L’esito di questa decisiva partita decreterà quale formazione potrà proseguire la corsa verso il prestigioso trofeo nella cornice di Torino.