I riflettori del Mutua Madrid Open si accendono sui protagonisti italiani: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Tyra Caterina Grant sono pronti a scendere in campo nel prestigioso torneo madrileno.

Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo, farà il suo esordio nel tabellone principale del Masters 1000 contro il francese Benjamin Bonzi. Il bilancio dei precedenti è nettamente favorevole all’azzurro, con tre vittorie su tre. L’ultimo confronto risale a Rotterdam più di tre anni fa. Questo match rappresenta un’importante occasione per Sinner di consolidare la sua leadership in un torneo che, storicamente, non gli è mai stato semplice.

Bonzi, attualmente al numero 104 del ranking ATP, ha superato Titouan Droguet al primo turno e, pur riconoscendo la difficoltà dell'impresa, ha scherzato sul suo piano tattico: “Fargli dei dropshot e farlo correre”.

Musetti ritrova Hurkacz in un match cruciale

Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare Hubert Hurkacz dopo quasi tre anni dall'ultimo incontro. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità, con due vittorie a testa. Le traiettorie delle loro carriere si sono notevolmente invertite: se all'epoca Hurkacz era ai vertici del circuito e Musetti una promettente rivelazione, oggi il polacco è impegnato a ricostruire classifica e fiducia, mentre il toscano si è affermato come un top ten, reduce da un infortunio che gli ha impedito di raggiungere il numero 3 del mondo.

Musetti, dopo una buona settimana a Barcellona che gli ha permesso di ritrovare ritmo e fiducia sia fisica che mentale, ha dichiarato di sentirsi carico e fiducioso. I loro incontri, caratterizzati da stili opposti – variazioni contro solidità da fondo – promettono sempre grande spettacolo, e l’insolito orario delle undici del mattino aggiunge un ulteriore elemento di curiosità a questa sfida.

Tyra Grant, l’occasione di brillare contro Cîrstea

La diciottenne romana Tyra Caterina Grant si appresta a sfidare la più esperta rumena Sorana Cîrstea, trentaseienne e venticinquesima testa di serie, attualmente al numero 26 del ranking. Per Grant, l'occasione è particolarmente significativa, soprattutto dopo l'ottimo esordio nel circuito maggiore WTA, dove ha battuto Elsa Jacquemot (numero 62) con un netto 6-1 6-2.

Cîrstea, d'altra parte, arriva all'incontro con qualche dubbio fisico, a causa di un problema al polpaccio che l'ha costretta al forfait in doppio e al ritiro prima della semifinale a Rouen. Nonostante sia stata vista allenarsi alla Caja Mágica, la sua condizione non è al massimo. Grant, con le sue armi importanti nel gioco e una fiducia decisamente in crescita, ha tutte le carte in regola per ben figurare.

Gli altri incontri da non perdere a Madrid

Il programma del venerdì, interamente dedicato ai terzi turni, offre numerosi altri match interessanti. Nel Masters 1000 maschile, da tenere d'occhio sono gli incontri tra Norrie e Machac, lo scontro generazionale tra Fonseca e Cilic, Jódar contro de Minaur, Fils opposto a Buse, e Struff contro Michelsen.

Per quanto riguarda il WTA 1000 femminile, la quinta sezione del tabellone promette scintille con sfide come Pegula contro Boulter, McNally contro Mboko, Mertens contro Eala, un classico Plíšková contro Sakkari che riporta indietro nel tempo, e Zheng contro Kenin, che potrebbe preludere a un possibile incrocio con Rybakina per la cinese.